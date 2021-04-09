https://ria.ru/20210409/sputnik-1727492136.html

Посол России в Австрии заявил о "нечистых играх" вокруг "Спутника V"

Посол России в Австрии заявил о "нечистых играх" вокруг "Спутника V"

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил о "нечистых играх" вокруг российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:59

2021-04-09T10:59

2021-04-09T11:01

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

дмитрий любинский

себастьян курц

австрия

в мире

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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил о "нечистых играх" вокруг российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".По его словам, договор на поставку вакцины в Австрию почти готов, в случае его подписания на следующей неделе первые партии препарата могли бы быть доставлены до конца апреля."С поставками других вакцин есть проблемы, мы готовы помочь Австрии. Но вокруг идут нечистые игры. Речь идёт об интересах огромных фармконцернов. На карту поставлены миллиарды и ещё раз миллиарды", - сказал Любинский в интервью австрийской газете Salzburger Nachrichten."Вакцина с самого начала представлялась в плохом свете. Потом Lancet опубликовал позитивный анализ о ней. Около 60 стран уже применяют "Спутник V". Теперь вдруг говорят, что производства недостаточно. Это лоббизм нападет повсюду. Он гласит о том, что "Спутник" не следует использовать, потому что вакцина российская. Но люди, в том числе в Австрии, видят это. Согласно опросам, две трети готовы привиться этой вакциной", - заключил Любинский.Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что решительно выступает за приобретение у России вакцины "Спутник V", а также допустил возможность регистрации препарата на национальном уровне, если процедура одобрения европейским регулятором затянется."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210408/slovakiya-1727410161.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, дмитрий любинский, себастьян курц, австрия, в мире