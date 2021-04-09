https://ria.ru/20210409/spuski-1727612992.html
Скоростные спуски и трюки: пенсионер на самодельном сноуборде
Скоростные спуски и трюки: пенсионер на самодельном сноуборде
Спортсмен-любитель делает доски для катания из простой фанеры, а потом тестирует на склонах в Архангельской области. На изготовление сноуборда у него ушло все лето. Зимой мужчина тренируется не реже 4 раз в неделю. Осваивает скоростные спуски и трюки с вращением.
2021-04-09T18:45
2021-04-09T18:45
2021-04-09T18:45
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Скоростные спуски и трюки: пенсионер на самодельном сноуборде
Спортсмен-любитель делает доски для катания из простой фанеры, а потом тестирует на склонах в Архангельской области. На изготовление сноуборда у него ушло все лето. Зимой мужчина тренируется не реже 4 раз в неделю. Осваивает скоростные спуски и трюки с вращением.
2021-04-09T18:45
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PT0M51S
РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сноуборд, астраханская область, видео, спорт
Скоростные спуски и трюки: пенсионер на самодельном сноуборде
Спортсмен-любитель делает доски для катания из простой фанеры, а потом тестирует на склонах в Архангельской области. На изготовление сноуборда у него ушло все лето. Зимой мужчина тренируется не реже 4 раз в неделю. Осваивает скоростные спуски и трюки с вращением.
2021-04-09T18:45
true
PT0M51S
Скоростные спуски и трюки: пенсионер на самодельном сноуборде
Спортсмен-любитель делает доски для катания из простой фанеры, а потом тестирует на склонах в Архангельской области. На изготовление сноуборда у него ушло все лето. Зимой мужчина тренируется не реже 4 раз в неделю. Осваивает скоростные спуски и трюки с вращением.