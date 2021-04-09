Скоростные спуски и трюки: пенсионер на самодельном сноуборде

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Спортсмен-любитель делает доски для катания из простой фанеры, а потом тестирует на склонах в Архангельской области. На изготовление сноуборда у него ушло все лето. Зимой мужчина тренируется не реже 4 раз в неделю. Осваивает скоростные спуски и трюки с вращением.