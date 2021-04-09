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Ученые доказали способность собак ревновать
Ученые доказали способность собак ревновать
Собаки способны испытывать настоящую ревность, выяснили ученые из Оклендского университета, исследование которых опубликовано в журнале Psychological Science. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:13
2021-04-09T17:13
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Собаки способны испытывать настоящую ревность, выяснили ученые из Оклендского университета, исследование которых опубликовано в журнале Psychological Science.Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 18 питомцев и их владельцы. Добровольцев поместили в два типа комнат: в одной находился флисовый цилиндр, в другой — реалистичная кукла собаки.Оказалось, животные, видя, как их хозяин играет с "искусственным питомцем", проявляли явные признаки ревности, в то время как флисовый конус не вызывал у них практически никаких эмоций. При этом у собак была аналогичная реакция, даже когда между ними и игрушкой находился непроницаемый экран.
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общество

Ученые доказали способность собак ревновать

17:13 09.04.2021
 
© Fotolia / DogsСобаки
Собаки - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Fotolia / Dogs
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Собаки способны испытывать настоящую ревность, выяснили ученые из Оклендского университета, исследование которых опубликовано в журнале Psychological Science.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 18 питомцев и их владельцы. Добровольцев поместили в два типа комнат: в одной находился флисовый цилиндр, в другой — реалистичная кукла собаки.
Оказалось, животные, видя, как их хозяин играет с "искусственным питомцем", проявляли явные признаки ревности, в то время как флисовый конус не вызывал у них практически никаких эмоций. При этом у собак была аналогичная реакция, даже когда между ними и игрушкой находился непроницаемый экран.
"Еще рано говорить, испытывают ли собаки ревность так же, как мы, но теперь ясно, что они реагируют на ситуации, вызывающие ревность, даже если они происходят вне поля зрения", — подытожили ученые.
Собаки - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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