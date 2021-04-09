https://ria.ru/20210409/sobaki-1727591884.html

Ученые доказали способность собак ревновать

Ученые доказали способность собак ревновать

Собаки способны испытывать настоящую ревность, выяснили ученые из Оклендского университета, исследование которых опубликовано в журнале Psychological Science. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:13

2021-04-09T17:13

2021-04-09T17:13

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Собаки способны испытывать настоящую ревность, выяснили ученые из Оклендского университета, исследование которых опубликовано в журнале Psychological Science.Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 18 питомцев и их владельцы. Добровольцев поместили в два типа комнат: в одной находился флисовый цилиндр, в другой — реалистичная кукла собаки.Оказалось, животные, видя, как их хозяин играет с "искусственным питомцем", проявляли явные признаки ревности, в то время как флисовый конус не вызывал у них практически никаких эмоций. При этом у собак была аналогичная реакция, даже когда между ними и игрушкой находился непроницаемый экран.

https://ria.ru/20210404/sobaki-1604138670.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество