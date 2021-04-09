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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210409/slovakiya-1727520186.html
В Кремле прокомментировали ситуацию со "Спутником V" в Словакии
В Кремле прокомментировали ситуацию со "Спутником V" в Словакии
Дискуссия в Словакии вокруг вакцины "Спутник V" - это не дело России, если вакцина республике не нужна, другим странам больше достанется, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:05
2021-04-09T13:05
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
зузана чапутова
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дискуссия в Словакии вокруг вакцины "Спутник V" - это не дело России, если вакцина республике не нужна, другим странам больше достанется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Госинститут по контролю лекарств Словакии в четверг заявил, что производитель "Спутника V" не предоставил нацрегулятору доказательства безопасности и эффективности препарата, на основе которых он может принять экспертное заключение о качестве вакцины. РФПИ попросил правительство Словакии повторно провести тестирование "Спутника V" – на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории."Что касается внутренних дискуссий, которые имеют место в Словакии, это не наше дело. Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет, что называется, другим странам больше достанется. Ситуация такая", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в Кремле не согласны с тем, что данная ситуация подрывает доверие к вакцине "Спутник V" в странах ЕС."Вы знаете, там такая малопонятная история с лабораторией, которая делает какие-то выводы. Это одна из лучших вакцин в мире, одна из самых надежных и одна из самых высокоэффективных вакцин в мире", - подчеркнул Песков.Закупка в РФ в начале марта вакцины "Спутник V" по инициативе занимавшего тогда пост премьера Словакии Игоря Матовича и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования вакцины без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие большие претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалиции.В связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером. Матович занял в кабмине пост вице-премьера и главы минфина.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, зузана чапутова, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, дмитрий песков, словакия, в мире

В Кремле прокомментировали ситуацию со "Спутником V" в Словакии

13:05 09.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дискуссия в Словакии вокруг вакцины "Спутник V" - это не дело России, если вакцина республике не нужна, другим странам больше достанется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госинститут по контролю лекарств Словакии в четверг заявил, что производитель "Спутника V" не предоставил нацрегулятору доказательства безопасности и эффективности препарата, на основе которых он может принять экспертное заключение о качестве вакцины. РФПИ попросил правительство Словакии повторно провести тестирование "Спутника V" – на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории.
"Что касается внутренних дискуссий, которые имеют место в Словакии, это не наше дело. Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет, что называется, другим странам больше достанется. Ситуация такая", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в Кремле не согласны с тем, что данная ситуация подрывает доверие к вакцине "Спутник V" в странах ЕС.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Вы знаете, там такая малопонятная история с лабораторией, которая делает какие-то выводы. Это одна из лучших вакцин в мире, одна из самых надежных и одна из самых высокоэффективных вакцин в мире", - подчеркнул Песков.
Закупка в РФ в начале марта вакцины "Спутник V" по инициативе занимавшего тогда пост премьера Словакии Игоря Матовича и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования вакцины без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие большие претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалиции.
В связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером. Матович занял в кабмине пост вице-премьера и главы минфина.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗузана ЧапутоваКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковСловакияВ мире
 
 
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