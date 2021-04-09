https://ria.ru/20210409/slovakiya-1727520186.html

В Кремле прокомментировали ситуацию со "Спутником V" в Словакии

В Кремле прокомментировали ситуацию со "Спутником V" в Словакии

Дискуссия в Словакии вокруг вакцины "Спутник V" - это не дело России, если вакцина республике не нужна, другим странам больше достанется, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:05

2021-04-09T13:05

2021-04-09T13:05

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

зузана чапутова

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дискуссия в Словакии вокруг вакцины "Спутник V" - это не дело России, если вакцина республике не нужна, другим странам больше достанется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Госинститут по контролю лекарств Словакии в четверг заявил, что производитель "Спутника V" не предоставил нацрегулятору доказательства безопасности и эффективности препарата, на основе которых он может принять экспертное заключение о качестве вакцины. РФПИ попросил правительство Словакии повторно провести тестирование "Спутника V" – на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории."Что касается внутренних дискуссий, которые имеют место в Словакии, это не наше дело. Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет, что называется, другим странам больше достанется. Ситуация такая", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в Кремле не согласны с тем, что данная ситуация подрывает доверие к вакцине "Спутник V" в странах ЕС."Вы знаете, там такая малопонятная история с лабораторией, которая делает какие-то выводы. Это одна из лучших вакцин в мире, одна из самых надежных и одна из самых высокоэффективных вакцин в мире", - подчеркнул Песков.Закупка в РФ в начале марта вакцины "Спутник V" по инициативе занимавшего тогда пост премьера Словакии Игоря Матовича и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования вакцины без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие большие претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалиции.В связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером. Матович занял в кабмине пост вице-премьера и главы минфина.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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