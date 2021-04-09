https://ria.ru/20210409/slova-1727464407.html

Блинкен объяснил слова Байдена о Путине политическим прагматизмом

Блинкен объяснил слова Байдена о Путине политическим прагматизмом

Президент США Джо Байден делает разные заявления, включая вызвавшие резонанс слова о Владимире Путине, исходя из критерия политической целесообразности, заявил... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T06:49

2021-04-09T06:49

2021-04-09T12:10

россия

энтони блинкен

сергей лавров

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден делает разные заявления, включая вызвавшие резонанс слова о Владимире Путине, исходя из критерия политической целесообразности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью The Washington Post.Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он "убийцей" своего российского коллегу. Блинкена спросили, как президент может позволять себе такие высказывания и при этом говорить о стремлении к сотрудничеству.Ответ российского лидера Президент России Владимир Путин, комментируя слова своего американского коллеги, пожелал ему здоровья.Он также напомнил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Кроме того, Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности. Белый дом не дал четкого ответа на это предложение.Реакция главы МИДМинистр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Байдена "возмутительной, беспрецедентной риторикой".Глава МИД подчеркнул, что за словами нужно видеть и реальные дела, которые в этом случае начались задолго до резонансного высказывания Байдена, во времена президентства Барака Обамы, и продолжились при следующем хозяине Белого дома — Дональде Трампе, который, однако, публично высказывался за хорошие отношения с Россией, "с которой он готов "ладить", но "ему не давали". В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) "почил в бозе" достаточно давно.

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https://ria.ru/20210407/posol-1727118719.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, в мире