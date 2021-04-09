Блинкен объяснил слова Байдена о Путине политическим прагматизмом
06:49 09.04.2021 (обновлено: 12:10 09.04.2021)
© REUTERS / Virginia Mayo/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден делает разные заявления, включая вызвавшие резонанс слова о Владимире Путине, исходя из критерия политической целесообразности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью The Washington Post.
Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он "убийцей" своего российского коллегу. Блинкена спросили, как президент может позволять себе такие высказывания и при этом говорить о стремлении к сотрудничеству.
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"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", — отметил госсекретарь.
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Ответ российского лидера
Президент России Владимир Путин, комментируя слова своего американского коллеги, пожелал ему здоровья.
"Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток", — сказал Путин в ходе общения с жителями Крыма и Севастополя.
Он также напомнил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.
Кроме того, Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности. Белый дом не дал четкого ответа на это предложение.
Реакция главы МИД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Байдена "возмутительной, беспрецедентной риторикой".
"То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC, — возмутительная, беспрецедентная риторика", — сказал Лавров в эфире Первого канала.
Глава МИД подчеркнул, что за словами нужно видеть и реальные дела, которые в этом случае начались задолго до резонансного высказывания Байдена, во времена президентства Барака Обамы, и продолжились при следующем хозяине Белого дома — Дональде Трампе, который, однако, публично высказывался за хорошие отношения с Россией, "с которой он готов "ладить", но "ему не давали".
"Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере", — уточнил Лавров.
В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) "почил в бозе" достаточно давно.
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