https://ria.ru/20210409/shura-1727424263.html

Певец Шура раскрыл причину экстремального похудения

Певец Шура раскрыл причину экстремального похудения

Певец Шура (Александр Медведев) за последние 10 месяцев сильно изменился: он сбросил около 40 килограммов, что вызвало беспокойство среди его поклонников. О... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T01:12

2021-04-09T01:12

2021-04-09T01:12

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) за последние 10 месяцев сильно изменился: он сбросил около 40 килограммов, что вызвало беспокойство среди его поклонников. О причинах резкого похудения 45-летний артист рассказал в программе Пятого канала "Светская хроника".Оказалось, Шура, у которого давние проблемы с зубами, отказался от твердой пищи, поэтому его основной едой стали йогурты и детское питание.Впрочем, уже в этом месяце Шура надеется стать обладателем шикарной улыбки.Проблемы со здоровьем у Шуры начались давно: в начале 2000-х у него обнаружили злокачественную опухоль. Артист прошел 18 сеансов химиотерапии, потратил на лечение огромные деньги, затем были пять лет реабилитации.В прошлом году он снова оказался на хирургическом столе: у певца диагностировали грыжу желудка, а после ее удаления – онкологию.Врачам удалось спасти артиста. Сейчас Шура говорит, что радость — это "выдохнуть с утра, поблагодарить бога, что проснулся, и начать жизнь с чистого листа".

https://ria.ru/20210213/shura-1597219857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, похудение, шура (александр медведев), здоровье, диета