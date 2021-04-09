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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210409/shura-1727424263.html
Певец Шура раскрыл причину экстремального похудения
Певец Шура раскрыл причину экстремального похудения
Певец Шура (Александр Медведев) за последние 10 месяцев сильно изменился: он сбросил около 40 килограммов, что вызвало беспокойство среди его поклонников. О... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T01:12
2021-04-09T01:12
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шоу-бизнес
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звезды
похудение
шура (александр медведев)
здоровье
диета
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) за последние 10 месяцев сильно изменился: он сбросил около 40 килограммов, что вызвало беспокойство среди его поклонников. О причинах резкого похудения 45-летний артист рассказал в программе Пятого канала "Светская хроника".Оказалось, Шура, у которого давние проблемы с зубами, отказался от твердой пищи, поэтому его основной едой стали йогурты и детское питание.Впрочем, уже в этом месяце Шура надеется стать обладателем шикарной улыбки.Проблемы со здоровьем у Шуры начались давно: в начале 2000-х у него обнаружили злокачественную опухоль. Артист прошел 18 сеансов химиотерапии, потратил на лечение огромные деньги, затем были пять лет реабилитации.В прошлом году он снова оказался на хирургическом столе: у певца диагностировали грыжу желудка, а после ее удаления – онкологию.Врачам удалось спасти артиста. Сейчас Шура говорит, что радость — это "выдохнуть с утра, поблагодарить бога, что проснулся, и начать жизнь с чистого листа".
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, похудение, шура (александр медведев), здоровье, диета

Певец Шура раскрыл причину экстремального похудения

01:12 09.04.2021
 
© РИА Новости / Анна ГорбашоваПевец Шура
Певец Шура - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Анна Горбашова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) за последние 10 месяцев сильно изменился: он сбросил около 40 килограммов, что вызвало беспокойство среди его поклонников. О причинах резкого похудения 45-летний артист рассказал в программе Пятого канала "Светская хроника".
Оказалось, Шура, у которого давние проблемы с зубами, отказался от твердой пищи, поэтому его основной едой стали йогурты и детское питание.
"Я хожу уже год без зубов. Я не могу ничего кушать", – пояснил певец.
Впрочем, уже в этом месяце Шура надеется стать обладателем шикарной улыбки.

"В этот день будет праздник. Я пойду в ресторан и закажу себе большой кусок мяса. Я так мяса хочу, уже не могу", — признался артист, который сейчас весит 70 килограммов как в 1996 году.

Проблемы со здоровьем у Шуры начались давно: в начале 2000-х у него обнаружили злокачественную опухоль. Артист прошел 18 сеансов химиотерапии, потратил на лечение огромные деньги, затем были пять лет реабилитации.
В прошлом году он снова оказался на хирургическом столе: у певца диагностировали грыжу желудка, а после ее удаления – онкологию.
Врачам удалось спасти артиста. Сейчас Шура говорит, что радость — это "выдохнуть с утра, поблагодарить бога, что проснулся, и начать жизнь с чистого листа".
Шура - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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