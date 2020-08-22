Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/shura-1576126587.html
Певец Шура поразил фанатов резкими изменениями во внешности
Певец Шура (Александр Медведев) поразил своих поклонников резкими изменениями во внешнем виде. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T12:35
2020-08-22T18:20
шоу-бизнес
шура (александр медведев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096912_0:168:2048:1319_1400x0_80_0_0_51dd1944df34a6ac97d63ed3dad655c7.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Певец <a href="https://ria.ru/person_SHura/" target="_blank">Шура</a> (Александр Медведев) поразил своих поклонников резкими изменениями во внешнем виде.Артист разместил фото на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CEKJ2IvAV-8/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, на котором стоит, обнимая березу.Публикация вызвала бурное обсуждение среди подписчиков, многие из которых восхитились физической формой певца."Стал как 12 лет назад", — отметила anadel011."Какой худышка!" — написала hoop147."У вас уже осиная талия", — заметила nassstle."Срочно к бабушке на пирожки и пельмени", — пошутила mik.kseniya.
https://ria.ru/20200131/1564096725.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096912_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_e84b8394715bd0faa86df3dd56eb9e5b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, шура (александр медведев)

Певец Шура поразил фанатов резкими изменениями во внешности

12:35 22.08.2020 (обновлено: 18:20 22.08.2020)
39181
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Российский эстрадный певец и поэт Александр Медведев (Шура)
 Российский эстрадный певец и поэт Александр Медведев (Шура)
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) поразил своих поклонников резкими изменениями во внешнем виде.
Артист разместил фото на своей странице в Instagram, на котором стоит, обнимая березу.

"Есть у меня в ленте любители обнимашек?" — поинтересовался он.

Публикация вызвала бурное обсуждение среди подписчиков, многие из которых восхитились физической формой певца.
"Стал как 12 лет назад", — отметила anadel011.
"Какой худышка!" — написала hoop147.
"У вас уже осиная талия", — заметила nassstle.
"Срочно к бабушке на пирожки и пельмени", — пошутила mik.kseniya.
Певец Шура
31 января, 12:55Культура
Пользователи сравнили певца Шуру в парике с Аллой Пугачевой
931922437
Обсудить 3
Шоу-бизнесШура (Александр Медведев)
Рекомендуем
Боль в животе
Названы три привычки, разрушающие печень
Алексей Навальный
Минздрав сообщил о кофеине и алкоголе в анализах Навального
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Бывший муж Лолиты стал бездомным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника
Российский триколор площадью 5 тысяч квадратных метров, развернутый в небе над Подмосковьем
В Книге Гиннесса не зарегистрировали рекорд из-за санкций против России
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Гордон объяснила отказ Ефремова от услуг Пашаева
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов
Валерий Андреев находится в розыске с 2012-го
"Его видели недавно": где может объявиться беглый орский маньяк
Сотрудники МЧС России работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме № 5 по улице Батова в Ярославле
В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
Алексей Навальный
Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице
Каски рабочих
Украинские шахтеры отказались быть штрейкбрехерами в Белоруссии
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Россиян предупредили о постоянных природных аномалиях
Татьяна и Никита
"Чуйка сработала, понимаете". Истории людей, поженившихся вслепую
Деньги
Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Войска НАТО подошли к белорусским границам, заявил Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния