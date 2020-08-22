https://ria.ru/20200822/shura-1576126587.html

Певец Шура поразил фанатов резкими изменениями во внешности

Певец Шура (Александр Медведев) поразил своих поклонников резкими изменениями во внешнем виде. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:35

2020-08-22T12:35

2020-08-22T18:20

шоу-бизнес

шура (александр медведев)

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Певец <a href="https://ria.ru/person_SHura/" target="_blank">Шура</a> (Александр Медведев) поразил своих поклонников резкими изменениями во внешнем виде.Артист разместил фото на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CEKJ2IvAV-8/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, на котором стоит, обнимая березу.Публикация вызвала бурное обсуждение среди подписчиков, многие из которых восхитились физической формой певца."Стал как 12 лет назад", — отметила anadel011."Какой худышка!" — написала hoop147."У вас уже осиная талия", — заметила nassstle."Срочно к бабушке на пирожки и пельмени", — пошутила mik.kseniya.

https://ria.ru/20200131/1564096725.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, шура (александр медведев)