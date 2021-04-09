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Школьница умерла в якутской больнице после падения с восьмого этажа

Школьница умерла в якутской больнице после падения с восьмого этажа

Проверка в Якутске проводится после падения несовершеннолетней девочки с восьмого этажа многоквартирного дома, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T06:32

2021-04-09T06:32

2021-04-09T06:58

россия

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Проверка в Якутске проводится после падения несовершеннолетней девочки с восьмого этажа многоквартирного дома, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Отмечается, что в пятницу на место происшествия незамедлительно выехал сотрудник прокуратуры.Источник в управлении образования города Якутска рассказал РИА Новости о том, что девочке 16 лет, она учится в одной из городских школ. На учете в ПДН не состоит, училась отлично.В свою очередь в пресс-службе минздрава республики отметили, что девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. "Скончалась в приемном отделении республиканской больницы №1", - сказали агентству.

https://ria.ru/20210406/volgograd-1727097754.html

россия

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, якутск, происшествия