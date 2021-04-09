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Школьница умерла в якутской больнице после падения с восьмого этажа
Школьница умерла в якутской больнице после падения с восьмого этажа
Проверка в Якутске проводится после падения несовершеннолетней девочки с восьмого этажа многоквартирного дома, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T06:32
2021-04-09T06:58
россия
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Проверка в Якутске проводится после падения несовершеннолетней девочки с восьмого этажа многоквартирного дома, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Отмечается, что в пятницу на место происшествия незамедлительно выехал сотрудник прокуратуры.Источник в управлении образования города Якутска рассказал РИА Новости о том, что девочке 16 лет, она учится в одной из городских школ. На учете в ПДН не состоит, училась отлично.В свою очередь в пресс-службе минздрава республики отметили, что девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. "Скончалась в приемном отделении республиканской больницы №1", - сказали агентству.
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россия, якутск, происшествия

Школьница умерла в якутской больнице после падения с восьмого этажа

06:32 09.04.2021 (обновлено: 06:58 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Проверка в Якутске проводится после падения несовершеннолетней девочки с восьмого этажа многоквартирного дома, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что в пятницу на место происшествия незамедлительно выехал сотрудник прокуратуры.
"Прокуратура города Якутска проводит проверку по факту падения 9 апреля 2021 года несовершеннолетней девочки с 8 этажа одного из многоквартирных домов", - информирует пресс-служба.
Источник в управлении образования города Якутска рассказал РИА Новости о том, что девочке 16 лет, она учится в одной из городских школ. На учете в ПДН не состоит, училась отлично.
В свою очередь в пресс-службе минздрава республики отметили, что девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. "Скончалась в приемном отделении республиканской больницы №1", - сказали агентству.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 20:25
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РоссияЯкутскПроисшествия
 
 
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