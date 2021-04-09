https://ria.ru/20210409/shkolnik-1727563890.html
Московский школьник получил условный срок за хранение бомбы
Московский школьник получил условный срок за хранение бомбы
Тушинский районный суд Москвы в пятницу приговорил к 2 годам 3 месяцам условно московского школьника, у которого при обыске нашли самодельную бомбу, сообщил РИА РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:31
2021-04-09T15:31
2021-04-09T15:41
россия
москва
архангельск
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тушинский районный суд Москвы в пятницу приговорил к 2 годам 3 месяцам условно московского школьника, у которого при обыске нашли самодельную бомбу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Ашанин."Суд назначил 2 года 3 месяца условно и 10 тысяч рублей штрафа", - сказал собеседник агентства. Прокуратура, для сравнения, запрашивала 2,5 года условно и штраф в том же размере, что и был назначен.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. Защита уже собралась это сделать: "Конечно, будем обжаловать, потому что приговор незаконный".По утверждению Ашанина, у следствия не было вещественных доказательств, а судом "проигнорированы процессуальные нарушения".Комментариями обвинения РИА Новости не располагает.Официально об обстоятельствах задержания следствие не сообщает, но, судя по материалам уголовного дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, молодой человек состоял в переписке с анархистом Михаилом Жлобицким, устроившим взрыв у здания УФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года.Школьника, которому на тот момент было 14 лет, задержали через три дня после архангельского взрыва.Как следует из материалов дела, защита исходит из того, что молодой человек познакомился со Жлобицким случайно в Telegram и переписывался с ним на различные химические темы. Об изготовлении бомб они, по заявлению защиты, не общались и совместные действия не планировали.После задержания в ноябре 2018 года подросток провел в СИЗО около года, а в октябре 2019-го его отпустили под домашний арест. В конце января Мосгорсуд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Свое решение суд мотивировал тем, что следствие нарушило сроки для предоставления материалов уголовного дела на ознакомление защите.Мера пресечения "запрет определенных действий" запрещает выходить ночью из дома, пользоваться интернетом, общаться со свидетелями.Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей, включая указанные выше, — с 14 лет.
https://ria.ru/20210402/vzryvchatka-1604001674.html
https://ria.ru/20210406/okhrannik-1604426147.html
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россия, москва, архангельск, происшествия
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Тушинский районный суд Москвы
в пятницу приговорил к 2 годам 3 месяцам условно московского школьника, у которого при обыске нашли самодельную бомбу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Ашанин.
"Суд назначил 2 года 3 месяца условно и 10 тысяч рублей штрафа", - сказал собеседник агентства. Прокуратура, для сравнения, запрашивала 2,5 года условно и штраф в том же размере, что и был назначен.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. Защита уже собралась это сделать: "Конечно, будем обжаловать, потому что приговор незаконный".
По утверждению Ашанина, у следствия не было вещественных доказательств, а судом "проигнорированы процессуальные нарушения".
Комментариями обвинения РИА Новости не располагает.
Официально об обстоятельствах задержания следствие не сообщает, но, судя по материалам уголовного дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, молодой человек состоял в переписке с анархистом Михаилом Жлобицким, устроившим взрыв у здания УФСБ в Архангельске
31 октября 2018 года.
Школьника, которому на тот момент было 14 лет, задержали через три дня после архангельского взрыва.
Как следует из материалов дела, защита исходит из того, что молодой человек познакомился со Жлобицким случайно в Telegram и переписывался с ним на различные химические темы. Об изготовлении бомб они, по заявлению защиты, не общались и совместные действия не планировали.
После задержания в ноябре 2018 года подросток провел в СИЗО около года, а в октябре 2019-го его отпустили под домашний арест. В конце января Мосгорсуд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Свое решение суд мотивировал тем, что следствие нарушило сроки для предоставления материалов уголовного дела на ознакомление защите.
Мера пресечения "запрет определенных действий" запрещает выходить ночью из дома, пользоваться интернетом, общаться со свидетелями.
Уголовная ответственность в России
наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей, включая указанные выше, — с 14 лет.