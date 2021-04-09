https://ria.ru/20210409/shevron-1727524123.html

Военный атташе США появилась в Донбассе с нашивкой "Украина или смерть"

Военный атташе США появилась в Донбассе с нашивкой "Украина или смерть"

Глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт посетила подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:18

2021-04-09T13:18

2021-04-09T14:48

донбасс

донецкая народная республика

владимир зеленский

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727525500_0:195:2048:1347_1920x0_80_0_0_79f93946d7ec956b33ddf45589d7b9a7.jpg

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт посетила подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе, на ее форме был шеврон одной из бригад, на котором изображен череп и надпись "Украина или смерть".Американская делегация во главе с военным атташе в Киеве в пятницу посетила район военной операции в Донбассе и ознакомилась с оперативной ситуацией.Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины (ООС) опубликовал фотоотчет визита. На некоторых снимках на форме Стюарт есть шеврон 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев сухопутных войск Вооруженных сил Украины. На других фото нашивки на ее плече отсутствуют.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.

https://ria.ru/20210409/ukraina-1727520359.html

донбасс

донецкая народная республика

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, сша, украина, в мире