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Военный атташе США появилась в Донбассе с нашивкой "Украина или смерть"
Военный атташе США появилась в Донбассе с нашивкой "Украина или смерть"
Глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт посетила подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:18
2021-04-09T13:18
2021-04-09T14:48
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КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт посетила подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе, на ее форме был шеврон одной из бригад, на котором изображен череп и надпись "Украина или смерть".Американская делегация во главе с военным атташе в Киеве в пятницу посетила район военной операции в Донбассе и ознакомилась с оперативной ситуацией.Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины (ООС) опубликовал фотоотчет визита. На некоторых снимках на форме Стюарт есть шеврон 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев сухопутных войск Вооруженных сил Украины. На других фото нашивки на ее плече отсутствуют.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
https://ria.ru/20210409/ukraina-1727520359.html
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донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, сша, украина, в мире