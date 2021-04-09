https://ria.ru/20210409/sderzhivanie-1727611043.html

Байден запросил 715 миллиардов долларов на сдерживание России и Китая

Байден запросил 715 миллиардов долларов на сдерживание России и Китая

Президент США Джо Байден просит конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T18:31

2021-04-09T18:31

2021-04-09T20:46

россия

министерство обороны сша

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден просит конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России, говорится в проекте бюджета, опубликованном на сайте Белого дома."Президентский запрос на 2022 год включает выделение 715 миллиардов долларов Министерству обороны США <...>. Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России", — сказано в документе.В феврале Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия якобы "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО <…>, хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". Западные страны неоднократно заявляли, что считают Россию угрозой. В опубликованной в марте оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям. В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к "угрожающим" государствам.В свою очередь, в Кремле много раз подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми партнерами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти готовы к худшим сценариям в отношениях с США. Политику Вашингтона он назвал непредсказуемой, агрессивной и резкой.

https://ria.ru/20210408/diplomaty-1727291979.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pragmatizm-1727470554.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, министерство обороны сша, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире