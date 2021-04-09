https://ria.ru/20210409/scherzinger--1727430546.html
"Горячая штучка": Николь Шерзингер подчеркнула идеальные формы латексом
"Горячая штучка": Николь Шерзингер подчеркнула идеальные формы латексом
Николь Шерзингер, американская певица, танцовщица, более известная как участница группы The Pussycat Dolls, разместила в Instagram снимки в стиле pin-up. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T06:42
2021-04-09T06:42
2021-04-09T06:42
мода
николь шерзингер
стиль жизни
ретро
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156190/50/1561905015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3c4a2df784958897dc4d5fb23297bdb.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Николь Шерзингер, американская певица, танцовщица, более известная как участница группы The Pussycat Dolls, разместила в Instagram снимки в стиле pin-up.По информации Daily Mail, певица сейчас снимается в новых выпусках шоу The Masked Singer как член жюри.В перерыве между съемками она устроила фотосессию на территории студии в смелом латексном костюме, выполненном в винтажном стиле.Николь подчеркнула пышную грудь алым топом в клетку, а талию — юбкой, украшенной баской. Ретро-образ дополнили высокий хвост с подкрученной челкой и серебристые серьги."Выглядишь великолепно", "Какая же ты красивая", "Горячая штучка", — прокомментировали снимки подписчики.
https://ria.ru/20210401/brezhneva-1603630001.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156190/50/1561905015_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_77d69262ac4fe8a4564f30abf098d3cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мода, николь шерзингер, стиль жизни, ретро, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Николь Шерзингер, американская певица, танцовщица, более известная как участница группы The Pussycat Dolls, разместила в Instagram снимки в стиле pin-up.
По информации Daily Mail, певица сейчас снимается
в новых выпусках шоу The Masked Singer как член жюри.
В перерыве между съемками она устроила фотосессию на территории студии в смелом латексном костюме, выполненном в винтажном стиле.
Николь подчеркнула пышную грудь алым топом в клетку, а талию — юбкой, украшенной баской. Ретро-образ дополнили высокий хвост с подкрученной челкой и серебристые серьги.
"Выглядишь великолепно", "Какая же ты красивая", "Горячая штучка", — прокомментировали снимки подписчики.