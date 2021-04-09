https://ria.ru/20210409/scherzinger--1727430546.html

"Горячая штучка": Николь Шерзингер подчеркнула идеальные формы латексом

"Горячая штучка": Николь Шерзингер подчеркнула идеальные формы латексом

Николь Шерзингер, американская певица, танцовщица, более известная как участница группы The Pussycat Dolls, разместила в Instagram снимки в стиле pin-up. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T06:42

2021-04-09T06:42

2021-04-09T06:42

мода

николь шерзингер

стиль жизни

ретро

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Николь Шерзингер, американская певица, танцовщица, более известная как участница группы The Pussycat Dolls, разместила в Instagram снимки в стиле pin-up.По информации Daily Mail, певица сейчас снимается в новых выпусках шоу The Masked Singer как член жюри.В перерыве между съемками она устроила фотосессию на территории студии в смелом латексном костюме, выполненном в винтажном стиле.Николь подчеркнула пышную грудь алым топом в клетку, а талию — юбкой, украшенной баской. Ретро-образ дополнили высокий хвост с подкрученной челкой и серебристые серьги."Выглядишь великолепно", "Какая же ты красивая", "Горячая штучка", — прокомментировали снимки подписчики.

https://ria.ru/20210401/brezhneva-1603630001.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, николь шерзингер, стиль жизни, ретро, шоу-бизнес, знаменитости, звезды