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Шоубиз
https://ria.ru/20210409/scherzinger--1727430546.html
"Горячая штучка": Николь Шерзингер подчеркнула идеальные формы латексом
"Горячая штучка": Николь Шерзингер подчеркнула идеальные формы латексом
Николь Шерзингер, американская певица, танцовщица, более известная как участница группы The Pussycat Dolls, разместила в Instagram снимки в стиле pin-up. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T06:42
2021-04-09T06:42
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николь шерзингер
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Николь Шерзингер, американская певица, танцовщица, более известная как участница группы The Pussycat Dolls, разместила в Instagram снимки в стиле pin-up.По информации Daily Mail, певица сейчас снимается в новых выпусках шоу The Masked Singer как член жюри.В перерыве между съемками она устроила фотосессию на территории студии в смелом латексном костюме, выполненном в винтажном стиле.Николь подчеркнула пышную грудь алым топом в клетку, а талию — юбкой, украшенной баской. Ретро-образ дополнили высокий хвост с подкрученной челкой и серебристые серьги."Выглядишь великолепно", "Какая же ты красивая", "Горячая штучка", — прокомментировали снимки подписчики.
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мода, николь шерзингер, стиль жизни, ретро, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

"Горячая штучка": Николь Шерзингер подчеркнула идеальные формы латексом

06:42 09.04.2021
 
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanПевица Николь Шерзингер на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
Певица Николь Шерзингер на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Николь Шерзингер, американская певица, танцовщица, более известная как участница группы The Pussycat Dolls, разместила в Instagram снимки в стиле pin-up.
По информации Daily Mail, певица сейчас снимается в новых выпусках шоу The Masked Singer как член жюри.
В перерыве между съемками она устроила фотосессию на территории студии в смелом латексном костюме, выполненном в винтажном стиле.
Николь подчеркнула пышную грудь алым топом в клетку, а талию — юбкой, украшенной баской. Ретро-образ дополнили высокий хвост с подкрученной челкой и серебристые серьги.
"Выглядишь великолепно", "Какая же ты красивая", "Горячая штучка", — прокомментировали снимки подписчики.
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