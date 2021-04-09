https://ria.ru/20210409/sboy-1727457746.html

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T00:59

2021-04-09T00:59

2021-04-09T00:59

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе Instagram произошел примерно в 00.18 мск, у Facebook - в 00.19. О проблемах сообщают пользователи России, Украины, Белоруссии и других европейских стран.По данным Downdetector, большинство пользователей Instagram (59%) столкнулись с проблемами и загрузкой контента. Пользователи Facebook, в основном (86%), жалуются на проблемы с работой сайта.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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