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У побережья Турции упал военный учебный самолет
У побережья Турции упал военный учебный самолет
Военный учебный самолет KT-1 потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции, пилоты спасены, сообщило минобороны республики. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:24
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измир (провинция)
эгейское море
турция
в мире
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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Военный учебный самолет KT-1 потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции, пилоты спасены, сообщило минобороны республики."Военный учебный самолет KT-1 упал в Эгейское море в районе Фоча провинции Измир, два пилота спасены", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
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измир (провинция)
эгейское море
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измир (провинция), эгейское море, турция, в мире

У побережья Турции упал военный учебный самолет

11:24 09.04.2021 (обновлено: 11:33 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпасательный глубоководный аппарат "Бестер-1"
Спасательный глубоководный аппарат Бестер-1 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Военный учебный самолет KT-1 потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции, пилоты спасены, сообщило минобороны республики.
"Военный учебный самолет KT-1 упал в Эгейское море в районе Фоча провинции Измир, два пилота спасены", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Турецкий истребитель NF-5 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 14:39
В Турции разбился истребитель NF-5
 
Измир (провинция)Эгейское мореТурцияВ мире
 
 
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