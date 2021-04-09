https://ria.ru/20210409/samolet-1727496643.html
У побережья Турции упал военный учебный самолет
У побережья Турции упал военный учебный самолет
Военный учебный самолет KT-1 потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции, пилоты спасены, сообщило минобороны республики. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:24
2021-04-09T11:24
2021-04-09T11:33
измир (провинция)
эгейское море
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155612/86/1556128655_0:223:2852:1827_1920x0_80_0_0_f2ac3a176fc926770cd0ba5a65b24202.jpg
АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Военный учебный самолет KT-1 потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции, пилоты спасены, сообщило минобороны республики."Военный учебный самолет KT-1 упал в Эгейское море в районе Фоча провинции Измир, два пилота спасены", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
https://ria.ru/20210407/istrebitel-1727193137.html
измир (провинция)
эгейское море
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155612/86/1556128655_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_12db1f906b89f58ed9f01d8666a9748a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
измир (провинция), эгейское море, турция, в мире