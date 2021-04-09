https://ria.ru/20210409/samolet-1727496643.html

У побережья Турции упал военный учебный самолет

У побережья Турции упал военный учебный самолет

Военный учебный самолет KT-1 потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции, пилоты спасены, сообщило минобороны республики. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:24

2021-04-09T11:24

2021-04-09T11:33

измир (провинция)

эгейское море

турция

в мире

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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Военный учебный самолет KT-1 потерпел крушение в Эгейском море у западного побережья Турции, пилоты спасены, сообщило минобороны республики."Военный учебный самолет KT-1 упал в Эгейское море в районе Фоча провинции Измир, два пилота спасены", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

https://ria.ru/20210407/istrebitel-1727193137.html

измир (провинция)

эгейское море

турция

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измир (провинция), эгейское море, турция, в мире