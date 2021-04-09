https://ria.ru/20210409/rozhenitsa-1727571006.html

Московские полицейские с мигалками довезли роженицу до больницы

Московские полицейские с мигалками довезли роженицу до больницы

Московские полицейские оперативно доставили в больницу роженицу, у которой начались схватки в такси, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:58

2021-04-09T15:58

2021-04-09T17:58

хорошие новости

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Московские полицейские оперативно доставили в больницу роженицу, у которой начались схватки в такси, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.Днем на Таганской площади к автомобилю полиции подошел таксист и сообщил, что из-за заторов на дороге он не успевает довезти женщину до роддома. В служебной машине находился врио начальника четвертого отдела полиции УВД на Московском метрополитене.Используя мигалки и сирену, полицейские успели доставить роженицу в ближайшую столичную больницу, где на свет появилась здоровая девочка. Ее назвали Сидрой.В день выписки сотрудники МВД приехали поздравить женщину с рождением ребенка. Мама с дочкой чувствовали себя прекрасно, уточнили они.

https://ria.ru/20210331/vrachi-1603557603.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский метрополитен, общество