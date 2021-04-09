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Хорошие новости
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Московские полицейские с мигалками довезли роженицу до больницы
Московские полицейские с мигалками довезли роженицу до больницы
Московские полицейские оперативно доставили в больницу роженицу, у которой начались схватки в такси, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:58
2021-04-09T17:58
хорошие новости
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московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Московские полицейские оперативно доставили в больницу роженицу, у которой начались схватки в такси, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.Днем на Таганской площади к автомобилю полиции подошел таксист и сообщил, что из-за заторов на дороге он не успевает довезти женщину до роддома. В служебной машине находился врио начальника четвертого отдела полиции УВД на Московском метрополитене.Используя мигалки и сирену, полицейские успели доставить роженицу в ближайшую столичную больницу, где на свет появилась здоровая девочка. Ее назвали Сидрой.В день выписки сотрудники МВД приехали поздравить женщину с рождением ребенка. Мама с дочкой чувствовали себя прекрасно, уточнили они.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский метрополитен, общество

Московские полицейские с мигалками довезли роженицу до больницы

15:58 09.04.2021 (обновлено: 17:58 09.04.2021)
 
© Фото : Пресс-служба УВД на ММСотрудники полиции столичного метрополитена помогли вовремя доставить беременную женщину в роддом в Москве
Сотрудники полиции столичного метрополитена помогли вовремя доставить беременную женщину в роддом в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : Пресс-служба УВД на ММ
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Московские полицейские оперативно доставили в больницу роженицу, у которой начались схватки в такси, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Днем на Таганской площади к автомобилю полиции подошел таксист и сообщил, что из-за заторов на дороге он не успевает довезти женщину до роддома. В служебной машине находился врио начальника четвертого отдела полиции УВД на Московском метрополитене.

"Понимая, что любое промедление может создать угрозу для здоровья мамы и будущего малыша, Антон Трушин и полицейский водитель старший сержант полиции Максим Еремеев аккуратно пересадили женщину на заднее сидение служебного автомобиля", — говорится в сообщении.

Используя мигалки и сирену, полицейские успели доставить роженицу в ближайшую столичную больницу, где на свет появилась здоровая девочка. Ее назвали Сидрой.
В день выписки сотрудники МВД приехали поздравить женщину с рождением ребенка. Мама с дочкой чувствовали себя прекрасно, уточнили они.
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Хорошие новостиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московский метрополитенОбщество
 
 
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