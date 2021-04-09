Московские полицейские с мигалками довезли роженицу до больницы
15:58 09.04.2021 (обновлено: 17:58 09.04.2021)
© Фото : Пресс-служба УВД на ММСотрудники полиции столичного метрополитена помогли вовремя доставить беременную женщину в роддом в Москве
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Московские полицейские оперативно доставили в больницу роженицу, у которой начались схватки в такси, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Днем на Таганской площади к автомобилю полиции подошел таксист и сообщил, что из-за заторов на дороге он не успевает довезти женщину до роддома. В служебной машине находился врио начальника четвертого отдела полиции УВД на Московском метрополитене.
"Понимая, что любое промедление может создать угрозу для здоровья мамы и будущего малыша, Антон Трушин и полицейский водитель старший сержант полиции Максим Еремеев аккуратно пересадили женщину на заднее сидение служебного автомобиля", — говорится в сообщении.
Используя мигалки и сирену, полицейские успели доставить роженицу в ближайшую столичную больницу, где на свет появилась здоровая девочка. Ее назвали Сидрой.
В день выписки сотрудники МВД приехали поздравить женщину с рождением ребенка. Мама с дочкой чувствовали себя прекрасно, уточнили они.