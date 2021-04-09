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Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
Авиарежим на смартфоне может быть полезен, даже если вы никуда не летите. В каких случаях он вам пригодится, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T02:10
2021-04-09T02:10
россия
смартфоны
эльдар муртазин
технологии
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Авиарежим на смартфоне может быть полезен, даже если вы никуда не летите. В каких случаях он вам пригодится, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Авиарежим в современных смартфонах служит для отключения всех беспроводных технологий: отключается связь с сетью, отключается Bluetooth, отключается Wi-Fi, и вы в данном случае остаетесь де-факто без связи, причем без связи не только телефона с оператором, но и без связи, например, с наушниками или умными часами. Это можно использовать в любой ситуации, когда нужно сэкономить заряд батареи, рассказал Муртазин.Однако нет необходимости регулярно прибегать к такому способу экономии ресурсов устройства, например, по ночам, оставаясь при этом без связи. Эффективнее будет отключать синхронизацию, добавил эксперт."Современные телефоны в режиме связи с сетью не потребляют много энергии, то есть не разряжают батарейку настолько быстро, чтобы это было заметно. Батарейку разряжает синхронизация данных в тех или иных приложениях, поэтому скорее нужно отключать синхронизацию и передачу данных", – посоветовал он.Вторая причина включать автономный режим, находясь на земле, – это восстановление связи без перезагрузки смартфона в случае каких-то сбоев."Часто включают авиарежим для того, чтобы переподключиться к сети, если у вас что-то произошло. Например, если не видна сеть, телефон завис и не передает данные", – заключил Муртазин.
https://ria.ru/20210331/mozg-1603549098.html
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россия, смартфоны, эльдар муртазин, технологии, общество

Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне

02:10 09.04.2021
 
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC0 / Foundry /
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Авиарежим на смартфоне может быть полезен, даже если вы никуда не летите. В каких случаях он вам пригодится, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Авиарежим в современных смартфонах служит для отключения всех беспроводных технологий: отключается связь с сетью, отключается Bluetooth, отключается Wi-Fi, и вы в данном случае остаетесь де-факто без связи, причем без связи не только телефона с оператором, но и без связи, например, с наушниками или умными часами. Это можно использовать в любой ситуации, когда нужно сэкономить заряд батареи, рассказал Муртазин.
"Обычно включают авиарежим, когда батарейка на исходе, связь вам не нужна, и вы хотите продлить время работы смартфона", – пояснил он.
Однако нет необходимости регулярно прибегать к такому способу экономии ресурсов устройства, например, по ночам, оставаясь при этом без связи. Эффективнее будет отключать синхронизацию, добавил эксперт.
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"Современные телефоны в режиме связи с сетью не потребляют много энергии, то есть не разряжают батарейку настолько быстро, чтобы это было заметно. Батарейку разряжает синхронизация данных в тех или иных приложениях, поэтому скорее нужно отключать синхронизацию и передачу данных", – посоветовал он.
Вторая причина включать автономный режим, находясь на земле, – это восстановление связи без перезагрузки смартфона в случае каких-то сбоев.
"Часто включают авиарежим для того, чтобы переподключиться к сети, если у вас что-то произошло. Например, если не видна сеть, телефон завис и не передает данные", – заключил Муртазин.
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