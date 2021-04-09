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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210409/reper-1727619807.html
Умер американский рэпер DMX
Умер американский рэпер DMX
Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, скончался в возрасте 50 лет на фоне осложнений после сердечного приступа, сообщило издание People РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T19:26
2021-04-09T20:55
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, скончался в возрасте 50 лет на фоне осложнений после сердечного приступа, сообщило издание People со ссылкой на заявление семьи исполнителя."Мы с сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый человек, DMX, чье имя при рождении было Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице White Plains. В этот момент он был со своими близкими, в течение нескольких последних дней он находился на аппарате жизнеобеспечения", — говорится в заявлении семьи.Состояние музыканта ухудшилось в прошлую пятницу, он находился дома, когда у него случился сердечный приступ. Его госпитализировали в больницу White Plains в Нью-Йорке, и он умер спустя неделю из-за осложнений.Карьера DMX началась в начале 90-х. Уже первый альбом артиста возглавил музыкальный чарт Billboard. После этого еще пять его альбомов лидировали в музыкальных чартах. Наибольшую популярность ему принесли его песни "Party Up (Up in Here)", "X Gon' Give It To Ya" и "Dogs Out". Помимо музыкальной карьеры, DMX снялся в нескольких фильмах, среди которых "Ромео должен умереть", "От колыбели до могилы" и "Никогда не умирай в одиночку". Рэпер несколько раз был номинирован на премию "Грэмми" и был лауреатом музыкальной премии American Music Award.
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нью-йорк (город), dmx (рэпер), сша

Умер американский рэпер DMX

19:26 09.04.2021 (обновлено: 20:55 09.04.2021)
 
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDАмериканский рэпер DMX
Американский рэпер DMX - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, скончался в возрасте 50 лет на фоне осложнений после сердечного приступа, сообщило издание People со ссылкой на заявление семьи исполнителя.
"Мы с сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый человек, DMX, чье имя при рождении было Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице White Plains. В этот момент он был со своими близкими, в течение нескольких последних дней он находился на аппарате жизнеобеспечения", — говорится в заявлении семьи.
Состояние музыканта ухудшилось в прошлую пятницу, он находился дома, когда у него случился сердечный приступ. Его госпитализировали в больницу White Plains в Нью-Йорке, и он умер спустя неделю из-за осложнений.
Карьера DMX началась в начале 90-х. Уже первый альбом артиста возглавил музыкальный чарт Billboard. После этого еще пять его альбомов лидировали в музыкальных чартах. Наибольшую популярность ему принесли его песни "Party Up (Up in Here)", "X Gon' Give It To Ya" и "Dogs Out". Помимо музыкальной карьеры, DMX снялся в нескольких фильмах, среди которых "Ромео должен умереть", "От колыбели до могилы" и "Никогда не умирай в одиночку". Рэпер несколько раз был номинирован на премию "Грэмми" и был лауреатом музыкальной премии American Music Award.
 
КультураНью-Йорк (город)DMX (рэпер)США
 
 
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