https://ria.ru/20210409/reper-1727619807.html
Умер американский рэпер DMX
Умер американский рэпер DMX
Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, скончался в возрасте 50 лет на фоне осложнений после сердечного приступа, сообщило издание People РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T19:26
2021-04-09T19:26
2021-04-09T20:55
нью-йорк (город)
dmx (рэпер)
культура
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604128215_0:486:2049:1638_1920x0_80_0_0_05a929a15bf806f3414be6feddc07580.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, скончался в возрасте 50 лет на фоне осложнений после сердечного приступа, сообщило издание People со ссылкой на заявление семьи исполнителя."Мы с сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый человек, DMX, чье имя при рождении было Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице White Plains. В этот момент он был со своими близкими, в течение нескольких последних дней он находился на аппарате жизнеобеспечения", — говорится в заявлении семьи.Состояние музыканта ухудшилось в прошлую пятницу, он находился дома, когда у него случился сердечный приступ. Его госпитализировали в больницу White Plains в Нью-Йорке, и он умер спустя неделю из-за осложнений.Карьера DMX началась в начале 90-х. Уже первый альбом артиста возглавил музыкальный чарт Billboard. После этого еще пять его альбомов лидировали в музыкальных чартах. Наибольшую популярность ему принесли его песни "Party Up (Up in Here)", "X Gon' Give It To Ya" и "Dogs Out". Помимо музыкальной карьеры, DMX снялся в нескольких фильмах, среди которых "Ромео должен умереть", "От колыбели до могилы" и "Никогда не умирай в одиночку". Рэпер несколько раз был номинирован на премию "Грэмми" и был лауреатом музыкальной премии American Music Award.
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604128215_0:294:2049:1830_1920x0_80_0_0_8c6fe9ae8b439ee0eda577a639a7f657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), dmx (рэпер), сша
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX
, скончался в возрасте 50 лет на фоне осложнений после сердечного приступа, сообщило издание People
со ссылкой на заявление семьи исполнителя.
"Мы с сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый человек, DMX, чье имя при рождении было Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице White Plains. В этот момент он был со своими близкими, в течение нескольких последних дней он находился на аппарате жизнеобеспечения", — говорится в заявлении семьи.
Состояние музыканта ухудшилось в прошлую пятницу, он находился дома, когда у него случился сердечный приступ. Его госпитализировали в больницу White Plains в Нью-Йорке
, и он умер спустя неделю из-за осложнений.
Карьера DMX началась в начале 90-х. Уже первый альбом артиста возглавил музыкальный чарт Billboard. После этого еще пять его альбомов лидировали в музыкальных чартах. Наибольшую популярность ему принесли его песни "Party Up (Up in Here)", "X Gon' Give It To Ya" и "Dogs Out". Помимо музыкальной карьеры, DMX снялся в нескольких фильмах, среди которых "Ромео должен умереть", "От колыбели до могилы" и "Никогда не умирай в одиночку". Рэпер несколько раз был номинирован на премию "Грэмми" и был лауреатом музыкальной премии American Music Award.