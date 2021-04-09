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Умер американский рэпер DMX

Умер американский рэпер DMX

Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, скончался в возрасте 50 лет на фоне осложнений после сердечного приступа, сообщило издание People РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T19:26

2021-04-09T19:26

2021-04-09T20:55

нью-йорк (город)

dmx (рэпер)

культура

сша

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, скончался в возрасте 50 лет на фоне осложнений после сердечного приступа, сообщило издание People со ссылкой на заявление семьи исполнителя."Мы с сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый человек, DMX, чье имя при рождении было Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице White Plains. В этот момент он был со своими близкими, в течение нескольких последних дней он находился на аппарате жизнеобеспечения", — говорится в заявлении семьи.Состояние музыканта ухудшилось в прошлую пятницу, он находился дома, когда у него случился сердечный приступ. Его госпитализировали в больницу White Plains в Нью-Йорке, и он умер спустя неделю из-за осложнений.Карьера DMX началась в начале 90-х. Уже первый альбом артиста возглавил музыкальный чарт Billboard. После этого еще пять его альбомов лидировали в музыкальных чартах. Наибольшую популярность ему принесли его песни "Party Up (Up in Here)", "X Gon' Give It To Ya" и "Dogs Out". Помимо музыкальной карьеры, DMX снялся в нескольких фильмах, среди которых "Ромео должен умереть", "От колыбели до могилы" и "Никогда не умирай в одиночку". Рэпер несколько раз был номинирован на премию "Грэмми" и был лауреатом музыкальной премии American Music Award.

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), dmx (рэпер), сша