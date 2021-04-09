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Онлайн-собрание Научного совета РАН о реабилитации после COVID-19
Онлайн-собрание Научного совета РАН о реабилитации после COVID-19
15 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости – до пневмофиброза".
2021-04-09T14:39
2021-04-09T14:39
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Задать вопросМодераторы:- академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН;- академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр ЧУЧАЛИН.Участники:- член-корреспондент РАН, директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана ДРАПКИНА;- доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии Института дополнительного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный пульмонолог Уральского Федерального округа Галина ИГНАТОВА;- член-корреспондент РАН, директор НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Оксана СВИТИЧ;- академик РАН, заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, президент Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, главный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения г. Москвы Александр РАЗУМОВ;- доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний отдела аллергологии НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН Михаил КОСТИНОВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-собрание Научного совета РАН о реабилитации после COVID-19

14:39 09.04.2021
 
Читать ria.ru в
15 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости – до пневмофиброза".
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Модераторы:
- академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН;
- академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр ЧУЧАЛИН.

Участники:
- член-корреспондент РАН, директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана ДРАПКИНА;
- доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии Института дополнительного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный пульмонолог Уральского Федерального округа Галина ИГНАТОВА;
- член-корреспондент РАН, директор НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Оксана СВИТИЧ;
- академик РАН, заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, президент Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, главный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения г. Москвы Александр РАЗУМОВ;
- доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний отдела аллергологии НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН Михаил КОСТИНОВ.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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