https://ria.ru/20210409/ran-1727547586.html

Онлайн-собрание Научного совета РАН о реабилитации после COVID-19

Онлайн-собрание Научного совета РАН о реабилитации после COVID-19

15 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости – до пневмофиброза".

2021-04-09T14:39

2021-04-09T14:39

2021-04-09T14:39

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Задать вопросМодераторы:- академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН;- академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр ЧУЧАЛИН.Участники:- член-корреспондент РАН, директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана ДРАПКИНА;- доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии Института дополнительного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный пульмонолог Уральского Федерального округа Галина ИГНАТОВА;- член-корреспондент РАН, директор НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Оксана СВИТИЧ;- академик РАН, заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, президент Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, главный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения г. Москвы Александр РАЗУМОВ;- доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний отдела аллергологии НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН Михаил КОСТИНОВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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