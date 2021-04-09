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В Новосибирске завели дело на полицейского за пытку шокером

В Новосибирске завели дело на полицейского за пытку шокером

Новосибирские следователи возбудили в отношении полицейского уголовное дело о превышении полномочий за пытку электрошокером подозреваемого в краже теленка,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T07:02

2021-04-09T07:02

2021-04-09T07:02

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Новосибирские следователи возбудили в отношении полицейского уголовное дело о превышении полномочий за пытку электрошокером подозреваемого в краже теленка, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По предварительным данным СК, вечером 1 апреля 2021 года в отделение полиции "Баганское" для проверки на причастность к хищению теленка с фермы в селе Тычкино сотрудники полиции доставили мужчину, ранее работавшего там скотником.В управлении отметили, что по результатам проверки и проведенной судебно-медицинской экспертизы доводы заявителя подтвердились."В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления (пункт "б" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением спецсредств") По ходатайству следователя сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области сообщили, что в отношении сотрудника организована служебная проверка. В случае установления его вины, полицейский будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, отметили в главке.

https://ria.ru/20210227/pytki-1599233227.html

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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия