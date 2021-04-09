https://ria.ru/20210409/putin-1727552576.html

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:54

2021-04-09T14:54

2021-04-09T16:26

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.Также он подписал заявление об отставке по собственному желанию нынешнего главы региона Вячеслава Битарова.С Меняйло глава государства пообщался по видеосвязи."Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически все знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?" — спросил Путин."Я готов к работе", — заверил Меняйло.Также он попросил президента дать поручение разработать индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития для Северной Осетии.Приоритетной задачей на посту главы региона Меняйло назвал решение проблем в сфере здравоохранения. Помимо этого, он рассказал о планах укреплять сотрудничество с соседними республиками.Непрямые выборы главы Северной Осетии состоятся, как и планировалось, 19 сентября, сообщили РИА Новости в ЦИК. Его выберут депутаты из трех предложенных президентом кандидатур.В период с апреля 2014-го по октябрь 2016 года он был губернатором Севастополя, а в июле 2016-го его назначили постпредом президента в Сибирском федеральном округе. Также в августе 2016 года он вошел в Совет безопасности.

https://ria.ru/20210325/sanktsii-1602750313.html

https://ria.ru/20200822/menyaylo-1576026847.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей меняйло, республика северная осетия - алания, владимир путин, политика