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Путин объяснил Меркель передвижения российских войск
Путин объяснил Меркель передвижения российских войск
Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель к России отказаться от военного присутствия вблизи границ с Украиной заявил, что Москва сама... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:23
2021-04-09T16:39
россия
ангела меркель
дмитрий песков
владимир путин
украина
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель к России отказаться от военного присутствия вблизи границ с Украиной заявил, что Москва сама решает, как ей передвигать войска по своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент дал необходимое разъяснение. &lt;...&gt; Мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение", — пояснил представитель Кремля.Меркель ранее призвала Россию отказаться от наращивания группировки войск на границе с Украиной. В сообщении немецкого правительства призыв связали с обострением ситуации в Донбассе.Это произошло в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
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россия, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, украина

Путин объяснил Меркель передвижения российских войск

13:23 09.04.2021 (обновлено: 16:39 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по межнациональным отношениям
 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель к России отказаться от военного присутствия вблизи границ с Украиной заявил, что Москва сама решает, как ей передвигать войска по своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент дал необходимое разъяснение. <...> Мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение", — пояснил представитель Кремля.
Меркель ранее призвала Россию отказаться от наращивания группировки войск на границе с Украиной. В сообщении немецкого правительства призыв связали с обострением ситуации в Донбассе.
Это произошло в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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