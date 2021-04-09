https://ria.ru/20210409/putin-1727525552.html

Путин объяснил Меркель передвижения российских войск

Путин объяснил Меркель передвижения российских войск

Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель к России отказаться от военного присутствия вблизи границ с Украиной заявил, что Москва сама... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:23

2021-04-09T13:23

2021-04-09T16:39

россия

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

украина

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель к России отказаться от военного присутствия вблизи границ с Украиной заявил, что Москва сама решает, как ей передвигать войска по своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент дал необходимое разъяснение. <...> Мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение", — пояснил представитель Кремля.Меркель ранее призвала Россию отказаться от наращивания группировки войск на границе с Украиной. В сообщении немецкого правительства призыв связали с обострением ситуации в Донбассе.Это произошло в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.

https://ria.ru/20210408/slutskiy-1727430142.html

россия

украина

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россия, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, украина