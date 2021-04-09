Путин объяснил Меркель передвижения российских войск
13:23 09.04.2021 (обновлено: 16:39 09.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по межнациональным отношениям
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель к России отказаться от военного присутствия вблизи границ с Украиной заявил, что Москва сама решает, как ей передвигать войска по своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент дал необходимое разъяснение. <...> Мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение", — пояснил представитель Кремля.
Меркель ранее призвала Россию отказаться от наращивания группировки войск на границе с Украиной. В сообщении немецкого правительства призыв связали с обострением ситуации в Донбассе.
Это произошло в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.