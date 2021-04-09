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Путин встретился с главой "Лукойла"
Путин встретился с главой "Лукойла"
Президент России Владимир Путин в четверг встретился с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, обсудил деятельность компании, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:13
2021-04-09T13:13
лукойл
вагит алекперов
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, обсудил деятельность компании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент принял вчера главу "Лукойла" Вагита Алекперова. Путин и Алекперов обсудили итоги деятельности компании по 2020 году, традиционно Алекперов информировал главу государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири, как компания стимулирует морские проекты и проекты по добыче высоковязкой нефти", - сказал Песков журналистам.По его словам, Алекперов также доложил по инвестиционным планам компании, "которые достаточно объемны"."Кроме того, традиционно, конечно, президент интересовался социальными проектами, "Лукойл" выполняет очень много социальных проектов, связанных со своей деятельностью в самых различных сферах. В этом плане детальная информация была предоставлена президенту", - отметил Песков.
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лукойл, вагит алекперов, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Путин встретился с главой "Лукойла"

13:13 09.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин заслушивает доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции
Президент РФ Владимир Путин заслушивает доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, обсудил деятельность компании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент принял вчера главу "Лукойла" Вагита Алекперова. Путин и Алекперов обсудили итоги деятельности компании по 2020 году, традиционно Алекперов информировал главу государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири, как компания стимулирует морские проекты и проекты по добыче высоковязкой нефти", - сказал Песков журналистам.
По его словам, Алекперов также доложил по инвестиционным планам компании, "которые достаточно объемны".
"Кроме того, традиционно, конечно, президент интересовался социальными проектами, "Лукойл" выполняет очень много социальных проектов, связанных со своей деятельностью в самых различных сферах. В этом плане детальная информация была предоставлена президенту", - отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
13:10
Путин проведет совещание с членами Совбеза
 
ЛУКОЙЛВагит АлекперовДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
 
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