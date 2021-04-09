https://ria.ru/20210409/putin-1727523074.html

Путин встретился с главой "Лукойла"

Путин встретился с главой "Лукойла"

Президент России Владимир Путин в четверг встретился с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, обсудил деятельность компании, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:13

2021-04-09T13:13

2021-04-09T13:13

лукойл

вагит алекперов

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, обсудил деятельность компании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент принял вчера главу "Лукойла" Вагита Алекперова. Путин и Алекперов обсудили итоги деятельности компании по 2020 году, традиционно Алекперов информировал главу государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири, как компания стимулирует морские проекты и проекты по добыче высоковязкой нефти", - сказал Песков журналистам.По его словам, Алекперов также доложил по инвестиционным планам компании, "которые достаточно объемны"."Кроме того, традиционно, конечно, президент интересовался социальными проектами, "Лукойл" выполняет очень много социальных проектов, связанных со своей деятельностью в самых различных сферах. В этом плане детальная информация была предоставлена президенту", - отметил Песков.

https://ria.ru/20210409/sovbez-1727521822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лукойл, вагит алекперов, дмитрий песков, владимир путин, экономика