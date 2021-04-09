https://ria.ru/20210409/putin-1727522611.html

Путин в День космонавтики посетит Энгельс

Путин в День космонавтики посетит Энгельс

Президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит в Энгельсе Саратовской области музейный комплекс на месте приземления космонавта Юрия... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:11

2021-04-09T13:11

2021-04-09T13:11

россия

космос - риа наука

дмитрий песков

юрий гагарин (космонавт)

владимир путин

энгельс

саратовская область

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит в Энгельсе Саратовской области музейный комплекс на месте приземления космонавта Юрия Гагарина и проведет в режиме видеоконференции совещание по развитию космической деятельности в стране, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Шестьдесят лет со дня полета в космос Гагарина - это очень важная дата для всей нашей страны. Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания. Он полетит в Энгельс и посетит место приземления Гагарина, там на этом месте скромный музейный комплекс, его Путин посетит", - сообщил Песков.Он также добавил, что президент проведет в режиме видеоконференции отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности в России."День будет посвящен, конечно же, космосу", - резюмировал Песков.

https://ria.ru/20200412/1569917186.html

https://ria.ru/20210408/festival-1727448196.html

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энгельс

саратовская область

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россия, космос - риа наука, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, энгельс, саратовская область