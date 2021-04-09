https://ria.ru/20210409/pugacheva-1727490419.html

Пугачева снялась в клипе для фильма Козловского "Чернобыль"

Пугачева снялась в клипе для фильма Козловского "Чернобыль"

На YouTube-канале киностудии Central Partnership опубликовали клип к фильму Данилы Козловского "Чернобыль", в котором Алла Пугачева читает стихотворение "Мы в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:20

2021-04-09T12:20

2021-04-09T12:20

припять (город)

чернобыльская аэс

оксана акиньшина

культура

музыка

кино и сериалы

новости культуры

данила козловский

алла пугачева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727492695_96:0:1707:906_1920x0_80_0_0_99903c1434196f2653abb7342b13906a.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На YouTube-канале киностудии Central Partnership опубликовали клип к фильму Данилы Козловского "Чернобыль", в котором Алла Пугачева читает стихотворение "Мы в этой жизни только гости" поэтессы Татьяны Снежиной."Алла Борисовна увидела картину одной из первых, и лента вдохновила легендарную певицу на совершенно новое пронзительное исполнение композиции авторства Татьяны Снежиной", — говорится в описании ролика.Для примадонны лента Данилы Козловского оказалась не просто хорошим фильмом, но и частью жизни. В 1986 году, почти сразу после того, как на Чернобыльской АЭС произошла авария, Пугачева одной из первых заявила, что для пострадавших и ликвидаторов необходимо собрать средства. Ради этого в московском спорткомплексе "Олимпийский" провели благотворительный концерт "Счет 904", который транслировали даже за рубежом. Спустя четыре месяца после катастрофы артистка, несмотря на серьезные риски для здоровья, одной из первых выступила для девяти тысяч ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью. Фильм рассказывает историю молодого пожарного из Припяти — Алексея Карпушина, который планирует переехать с любимой девушкой и ее сыном к морю. Взрыв четвертого реактора ставит под угрозу их мечту. Главный герой становится одним из ликвидаторов аварии и помогает предотвратить еще один взрыв.Вместе с Козловским в картине снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие.Премьера "Чернобыля" состоится 15 апреля.

https://ria.ru/20200922/chernobyl-1577566703.html

припять (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

припять (город), чернобыльская аэс, оксана акиньшина, музыка, кино и сериалы, новости культуры, данила козловский, алла пугачева