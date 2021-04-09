Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210409/pugacheva-1727490419.html
Пугачева снялась в клипе для фильма Козловского "Чернобыль"
Пугачева снялась в клипе для фильма Козловского "Чернобыль"
На YouTube-канале киностудии Central Partnership опубликовали клип к фильму Данилы Козловского "Чернобыль", в котором Алла Пугачева читает стихотворение "Мы в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:20
2021-04-09T12:20
припять (город)
чернобыльская аэс
оксана акиньшина
культура
музыка
кино и сериалы
новости культуры
данила козловский
алла пугачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727492695_96:0:1707:906_1920x0_80_0_0_99903c1434196f2653abb7342b13906a.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На YouTube-канале киностудии Central Partnership опубликовали клип к фильму Данилы Козловского "Чернобыль", в котором Алла Пугачева читает стихотворение "Мы в этой жизни только гости" поэтессы Татьяны Снежиной."Алла Борисовна увидела картину одной из первых, и лента вдохновила легендарную певицу на совершенно новое пронзительное исполнение композиции авторства Татьяны Снежиной", — говорится в описании ролика.Для примадонны лента Данилы Козловского оказалась не просто хорошим фильмом, но и частью жизни. В 1986 году, почти сразу после того, как на Чернобыльской АЭС произошла авария, Пугачева одной из первых заявила, что для пострадавших и ликвидаторов необходимо собрать средства. Ради этого в московском спорткомплексе "Олимпийский" провели благотворительный концерт "Счет 904", который транслировали даже за рубежом. Спустя четыре месяца после катастрофы артистка, несмотря на серьезные риски для здоровья, одной из первых выступила для девяти тысяч ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью. Фильм рассказывает историю молодого пожарного из Припяти — Алексея Карпушина, который планирует переехать с любимой девушкой и ее сыном к морю. Взрыв четвертого реактора ставит под угрозу их мечту. Главный герой становится одним из ликвидаторов аварии и помогает предотвратить еще один взрыв.Вместе с Козловским в картине снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие.Премьера "Чернобыля" состоится 15 апреля.
https://ria.ru/20200922/chernobyl-1577566703.html
припять (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727492695_297:0:1505:906_1920x0_80_0_0_bd602c7df76367ca7a0b27976e6a77e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
припять (город), чернобыльская аэс, оксана акиньшина, музыка, кино и сериалы, новости культуры, данила козловский, алла пугачева

Пугачева снялась в клипе для фильма Козловского "Чернобыль"

12:20 09.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На YouTube-канале киностудии Central Partnership опубликовали клип к фильму Данилы Козловского "Чернобыль", в котором Алла Пугачева читает стихотворение "Мы в этой жизни только гости" поэтессы Татьяны Снежиной.
"Алла Борисовна увидела картину одной из первых, и лента вдохновила легендарную певицу на совершенно новое пронзительное исполнение композиции авторства Татьяны Снежиной", — говорится в описании ролика.
Для примадонны лента Данилы Козловского оказалась не просто хорошим фильмом, но и частью жизни. В 1986 году, почти сразу после того, как на Чернобыльской АЭС произошла авария, Пугачева одной из первых заявила, что для пострадавших и ликвидаторов необходимо собрать средства. Ради этого в московском спорткомплексе "Олимпийский" провели благотворительный концерт "Счет 904", который транслировали даже за рубежом.
Спустя четыре месяца после катастрофы артистка, несмотря на серьезные риски для здоровья, одной из первых выступила для девяти тысяч ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью.
"Алла Пугачева – это эпоха. Имя, которое знает абсолютно каждый в нашей стране. Великая певица и человек. Для меня стали колоссальным событием встреча – пусть и небольшая, но важнейшая для меня – и общая работа с Аллой Борисовной", — привели слова Данилы Козловского на студии.
Фильм рассказывает историю молодого пожарного из Припяти — Алексея Карпушина, который планирует переехать с любимой девушкой и ее сыном к морю. Взрыв четвертого реактора ставит под угрозу их мечту. Главный герой становится одним из ликвидаторов аварии и помогает предотвратить еще один взрыв.
Вместе с Козловским в картине снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие.
Премьера "Чернобыля" состоится 15 апреля.
Кадр из фильма Чернобыль: Бездна - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября 2020, 02:58Культура
"Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США, Канаде и Европе
 
КультураПрипять (город)Чернобыльская АЭСОксана АкиньшинаМузыкаКино и сериалыНовости культурыДанила КозловскийАлла Пугачева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47Эксперт оценил опасность возможной хакерской атаки в майские праздники
12:45Комиссия Госдумы проведет заседание по регулированию TikTok
12:43Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
12:39СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
12:28Американская делегация посетила Донбасс
12:28США сочиняют небылицы про условия содержание Навального, заявили в МИД
12:27В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
12:23Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
12:22Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
12:20Кличко призвал ограничить передвижение между украинскими регионами
12:18В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
12:10В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
12:08Bloomberg узнал о планах Байдена сократить военный бюджет
12:06Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
12:00В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
11:58Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:56Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
11:56Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
11:56В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
11:53В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
Лента новостейМолния