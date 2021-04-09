https://ria.ru/20210409/proverka-1727568117.html
Полиция проверит сообщения о продаже спирта под видом антисептика
Полиция проверит сообщения о продаже спирта под видом антисептика
Правоохранители в Москве и Орловской области начали проверку по факту продажи спиртовой настойки под видом антисептика "Асептолин", сообщила РИА Новости член... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:48
2021-04-09T15:48
2021-04-09T17:55
россия
гумвд
умвд россии по орловской области
здоровье - общество
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
москва
орловская область
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранители в Москве и Орловской области начали проверку по факту продажи спиртовой настойки под видом антисептика "Асептолин", сообщила РИА Новости член Общественного совета при детском омбудсмене Ольга Дружинина.Ранее Дружинина рассказала РИА Новости, что общественные организации обеспокоены фактом продажи несовершеннолетним гражданам антисептика торговой марки "Асептолин", в составе которого, согласно проведенной экспертизе, выявлен 90% этиловый спирт."Полиция официально начала проверку", - сказала она.Согласно документу, который предоставила Дружинина, проверка поручена столичному главку МВД, а также управлению МВД по Орловской области.Как пояснила Дружинина, заводы АО "РФК" расположены в Орловской области.Ранее она отмечала, что компания "РФК" "является лицензиатом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка". Росалкогольрегулирование, в свою очередь, заявляло, что не осуществляет регулирование розничного оборота антисептических препаратов.РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции.
https://ria.ru/20210324/antiseptik-1602692576.html
https://ria.ru/20201203/otravlenie-1587466663.html
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россия, гумвд, умвд россии по орловской области, здоровье - общество, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), москва, орловская область