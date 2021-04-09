Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210409/prints-1727577551.html
В РПЦ рассказали о приверженности принца Филиппа православию
В РПЦ рассказали о приверженности принца Филиппа православию
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной герцога Эдинбургского Филипа и... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:23
2021-04-09T16:25
религия и мировоззрение
россия
принц филипп, герцог эдинбургский
митрополит волоколамский иларион
елизавета ii
русская православная церковь
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149698/90/1496989012_0:165:3400:2078_1920x0_80_0_0_5ac931819f03dbeb366b21d6efb9cfba.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной герцога Эдинбургского Филипа и рассказал РИА Новости о его связи с православием.Ранее Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II принц Филип скончался в пятницу на 100-м году жизни."Искренне соболезную ее величеству королеве Елизавете в связи с потерей близкого человека, с которым она прожила вместе без малого три четверти века. Вечная ему память", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.Он напомнил, что герцог Эдинбургский Филип, сын греческого и датского принца Андрея, "был крещен в православной вере". После вынужденного отъезда его родителей из Греции он оказался в Великобритании, где взял британскую фамилию Маунтбаттен и перешел в англиканство. "Однако на всю жизнь сохранил любовь к православию", - отметил митрополит Иларион.Он процитировал слова, которые сказал ему принц Филип на встрече в Букингемском дворце 25 мая 2011 года: "В общей сложности мы беседовали около часа. Он живо интересовался возрождением Церкви в России и других странах канонического присутствия Русской православной церкви, расспрашивал о жизни православных монастырей, приходов, духовных учебных заведений. С большой теплотой он вспоминал свои посещения святой горы Афон. Рассказывал мне о своих православных корнях и о родственных связях с российским царским домом", - вспоминает митрополит Иларион.На память о встрече он подарил принцу Филипу икону преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Федоровны (Романовой, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской), чьим внучатым племянником он был.
https://ria.ru/20210409/posolstvo-1727570350.html
https://ria.ru/20161018/1479478305.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149698/90/1496989012_232:0:3255:2267_1920x0_80_0_0_bc0b7b2363312f1186a002117a4a769b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, принц филипп, герцог эдинбургский, митрополит волоколамский иларион, елизавета ii, русская православная церковь, великобритания

В РПЦ рассказали о приверженности принца Филиппа православию

16:23 09.04.2021 (обновлено: 16:25 09.04.2021)
 
© AP Photo / Adrian Dennis, pool Британский принц Филипп, супруг Елизаветы II
Британский принц Филипп, супруг Елизаветы II - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Adrian Dennis, pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной герцога Эдинбургского Филипа и рассказал РИА Новости о его связи с православием.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II принц Филип скончался в пятницу на 100-м году жизни.
"Искренне соболезную ее величеству королеве Елизавете в связи с потерей близкого человека, с которым она прожила вместе без малого три четверти века. Вечная ему память", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.
Он напомнил, что герцог Эдинбургский Филип, сын греческого и датского принца Андрея, "был крещен в православной вере". После вынужденного отъезда его родителей из Греции он оказался в Великобритании, где взял британскую фамилию Маунтбаттен и перешел в англиканство. "Однако на всю жизнь сохранил любовь к православию", - отметил митрополит Иларион.
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
15:56
Посольство России выразило соболезнования из-за смерти принца Филиппа
Он процитировал слова, которые сказал ему принц Филип на встрече в Букингемском дворце 25 мая 2011 года:
"Я стал англиканином, но остался православным".
"В общей сложности мы беседовали около часа. Он живо интересовался возрождением Церкви в России и других странах канонического присутствия Русской православной церкви, расспрашивал о жизни православных монастырей, приходов, духовных учебных заведений. С большой теплотой он вспоминал свои посещения святой горы Афон. Рассказывал мне о своих православных корнях и о родственных связях с российским царским домом", - вспоминает митрополит Иларион.
На память о встрече он подарил принцу Филипу икону преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Федоровны (Романовой, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской), чьим внучатым племянником он был.
Королева Елизавета на церемонии посвящения в орден Бани - РИА Новости, 1920, 18.10.2016
18 октября 2016, 15:40Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл и Елизавета II обсудили положение христиан в ЕвропеВ начале встречи патриарх поздравил Елизавету II с 90-летием, которое отмечалось в этом году и подарил ей икону Божьей Матери "Скорослушница". В ответ королева преподнесла ему портреты: свой и супруга.
 
Религия и мировоззрениеРоссияпринц Филипп, герцог ЭдинбургскийМитрополит Волоколамский ИларионЕлизавета IIРусская православная церковьВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:36Британцы высмеяли статью о "сеющих хаос" российских подлодках
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
Лента новостейМолния