В РПЦ рассказали о приверженности принца Филиппа православию
16:23 09.04.2021 (обновлено: 16:25 09.04.2021)
© AP Photo / Adrian Dennis, pool Британский принц Филипп, супруг Елизаветы II
© AP Photo / Adrian Dennis, pool
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной герцога Эдинбургского Филипа и рассказал РИА Новости о его связи с православием.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II принц Филип скончался в пятницу на 100-м году жизни.
"Искренне соболезную ее величеству королеве Елизавете в связи с потерей близкого человека, с которым она прожила вместе без малого три четверти века. Вечная ему память", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.
Он напомнил, что герцог Эдинбургский Филип, сын греческого и датского принца Андрея, "был крещен в православной вере". После вынужденного отъезда его родителей из Греции он оказался в Великобритании, где взял британскую фамилию Маунтбаттен и перешел в англиканство. "Однако на всю жизнь сохранил любовь к православию", - отметил митрополит Иларион.
Он процитировал слова, которые сказал ему принц Филип на встрече в Букингемском дворце 25 мая 2011 года:
"Я стал англиканином, но остался православным".
"В общей сложности мы беседовали около часа. Он живо интересовался возрождением Церкви в России и других странах канонического присутствия Русской православной церкви, расспрашивал о жизни православных монастырей, приходов, духовных учебных заведений. С большой теплотой он вспоминал свои посещения святой горы Афон. Рассказывал мне о своих православных корнях и о родственных связях с российским царским домом", - вспоминает митрополит Иларион.
На память о встрече он подарил принцу Филипу икону преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Федоровны (Романовой, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской), чьим внучатым племянником он был.
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