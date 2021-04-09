https://ria.ru/20210409/prints-1727577551.html

В РПЦ рассказали о приверженности принца Филиппа православию

В РПЦ рассказали о приверженности принца Филиппа православию

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной герцога Эдинбургского Филипа и... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:23

2021-04-09T16:23

2021-04-09T16:25

религия и мировоззрение

россия

принц филипп, герцог эдинбургский

митрополит волоколамский иларион

елизавета ii

русская православная церковь

великобритания

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной герцога Эдинбургского Филипа и рассказал РИА Новости о его связи с православием.Ранее Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II принц Филип скончался в пятницу на 100-м году жизни."Искренне соболезную ее величеству королеве Елизавете в связи с потерей близкого человека, с которым она прожила вместе без малого три четверти века. Вечная ему память", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.Он напомнил, что герцог Эдинбургский Филип, сын греческого и датского принца Андрея, "был крещен в православной вере". После вынужденного отъезда его родителей из Греции он оказался в Великобритании, где взял британскую фамилию Маунтбаттен и перешел в англиканство. "Однако на всю жизнь сохранил любовь к православию", - отметил митрополит Иларион.Он процитировал слова, которые сказал ему принц Филип на встрече в Букингемском дворце 25 мая 2011 года: "В общей сложности мы беседовали около часа. Он живо интересовался возрождением Церкви в России и других странах канонического присутствия Русской православной церкви, расспрашивал о жизни православных монастырей, приходов, духовных учебных заведений. С большой теплотой он вспоминал свои посещения святой горы Афон. Рассказывал мне о своих православных корнях и о родственных связях с российским царским домом", - вспоминает митрополит Иларион.На память о встрече он подарил принцу Филипу икону преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Федоровны (Романовой, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской), чьим внучатым племянником он был.

https://ria.ru/20210409/posolstvo-1727570350.html

https://ria.ru/20161018/1479478305.html

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россия, принц филипп, герцог эдинбургский, митрополит волоколамский иларион, елизавета ii, русская православная церковь, великобритания