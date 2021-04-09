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Мишустин призвал к усилению мер по коронавирусу перед праздниками

Мишустин призвал к усилению мер по коронавирусу перед праздниками

В последнюю неделю в 30 странах Европы нарастает волна заболевших коронавирусом, чтобы она не пришла в Россию, необходимо предпринять дополнительные меры... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:52

2021-04-09T14:52

2021-04-09T21:37

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В последнюю неделю в 30 странах Европы нарастает волна заболевших коронавирусом, чтобы она не пришла в Россию, необходимо предпринять дополнительные меры безопасности, заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин,"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", - сказал Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса.

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2021

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