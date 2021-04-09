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Мишустин призвал к усилению мер по коронавирусу перед праздниками
Мишустин призвал к усилению мер по коронавирусу перед праздниками
В последнюю неделю в 30 странах Европы нарастает волна заболевших коронавирусом, чтобы она не пришла в Россию, необходимо предпринять дополнительные меры... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:52
2021-04-09T21:37
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В последнюю неделю в 30 странах Европы нарастает волна заболевших коронавирусом, чтобы она не пришла в Россию, необходимо предпринять дополнительные меры безопасности, заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин,"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", - сказал Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса.
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Мишустин призвал к усилению мер по коронавирусу перед праздниками

14:52 09.04.2021 (обновлено: 21:37 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В последнюю неделю в 30 странах Европы нарастает волна заболевших коронавирусом, чтобы она не пришла в Россию, необходимо предпринять дополнительные меры безопасности, заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин,
"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", - сказал Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса.
 
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