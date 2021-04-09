https://ria.ru/20210409/prazdniki-1727551914.html
Мишустин призвал к усилению мер по коронавирусу перед праздниками
Мишустин призвал к усилению мер по коронавирусу перед праздниками
В последнюю неделю в 30 странах Европы нарастает волна заболевших коронавирусом, чтобы она не пришла в Россию, необходимо предпринять дополнительные меры... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:52
2021-04-09T14:52
2021-04-09T21:37
туризм
новости - туризм
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727349857_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_18c681b7064df58a2800d72035e6993f.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В последнюю неделю в 30 странах Европы нарастает волна заболевших коронавирусом, чтобы она не пришла в Россию, необходимо предпринять дополнительные меры безопасности, заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин,"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", - сказал Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса.
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727349857_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_bf29d6ab649e0e02fdbd28d340a02faa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, европа, в мире