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В Волгограде локализовали пожар на заводе по производству дроби

В Волгограде локализовали пожар на заводе по производству дроби

Пожар на заводе по производству дроби в Волгограде на площади 1850 квадратных метров локализован, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T06:17

2021-04-09T06:17

2021-04-09T06:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 9 апр - РИА Новости. Пожар на заводе по производству дроби в Волгограде на площади 1850 квадратных метров локализован, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.Ранее МЧС сообщало, что в 1.20 поступило сообщение о возгорании крыши цеха по производству дроби в Волгограде на площади 1800 квадратных метров.Отмечается, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара, по данным МЧС, привлекалось 65 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20210409/evakuatsiya-1727460224.html

волгоград

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия