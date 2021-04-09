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В Волгограде локализовали пожар на заводе по производству дроби
В Волгограде локализовали пожар на заводе по производству дроби
Пожар на заводе по производству дроби в Волгограде на площади 1850 квадратных метров локализован, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T06:17
2021-04-09T06:17
2021-04-09T06:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 апр - РИА Новости. Пожар на заводе по производству дроби в Волгограде на площади 1850 квадратных метров локализован, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.Ранее МЧС сообщало, что в 1.20 поступило сообщение о возгорании крыши цеха по производству дроби в Волгограде на площади 1800 квадратных метров.Отмечается, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара, по данным МЧС, привлекалось 65 человек и 17 единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия