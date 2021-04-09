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В Волгограде загорелась крыша цеха по производству дроби
В Волгограде загорелась крыша цеха по производству дроби
Крыша цеха по производству дроби горит в Волгограде на площади 1800 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T05:21
2021-04-09T05:21
2021-04-09T06:19
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
волгоград
кировский район
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Крыша цеха по производству дроби горит в Волгограде на площади 1800 квадратных метров, сообщает МЧС России."В 1:20 поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: г. Волгоград, Кировский район ул. Самарская 5.... Установлено, горит деревянная обрешётка кровли цеха по производству дроби, по предварительной информации, на площади 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что сведения о погибших и пострадавших не поступали. Информация о пожаре уточняется.
https://ria.ru/20210409/evakuatsiya-1727460224.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, волгоград, кировский район, происшествия