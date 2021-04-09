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Польша пригрозила санкциями белорусским чиновникам
Польша пригрозила санкциями белорусским чиновникам
Польша может ввести санкции в отношении представителей белорусских властей за преследование активистов Союза поляков в Белоруссии, заявил заместитель министра... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:49
2021-04-09T10:50
владимир макей
польша
белоруссия
в мире
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ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Польша может ввести санкции в отношении представителей белорусских властей за преследование активистов Союза поляков в Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио."На часть этих лиц уже распространяется запрет въезда. И каждый человек, который будет принимать участие в совершении репрессий или отдавать приказы о проведении репрессий, столкнется с тем же", - заявил Яблоньский."Мы не будем терпеть абсолютно никаких действий, направленных против поляков. Каждый, кто такие действия предпримет, должен считаться с последствиями. А последствия будут среди прочего – это запрет въезда на территорию Польши и других стран Европейского союза, а также, быть может, другие санкции - имущественного характера", - добавил он.В марте в Гродно была задержана лидер Союза поляков в Белоруссии Анжелика Борис. Позже суд в белорусском Гродно назначил ей 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации массовых мероприятий. Генпрокуратура возбудила в отношении председателя незарегистрированного союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 уголовного кодекса ("умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды, реабилитация нацизма, совершенные группой лиц").До этого Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия в Бресте с участием несовершеннолетних. В рамках уголовного дела были задержаны двое соучредителей ООО "Польская школа" в Бресте. После этого прокуратура Бреста инициировала ликвидацию "Польской школы".Позже активисту не признанного официальным Минском Союза поляков в Белоруссии, журналисту Андрею Почобуту было предъявлено обвинение по статье о разжигании национальной вражды.Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявлял, что Минск заинтересован в конструктивных отношениях с Польшей и другими соседями, но не будет смотреть сквозь пальцы на их деструктивные действия.В октябре прошлого года Белоруссия предложила Польше и Литве сократить дипломатическое присутствие в республике до с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Такие меры, как поясняли в Минске, вызваны "особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси". Тогда послы этих стран были отозваны для консультаций.
https://ria.ru/20210407/polyaki-1727142274.html
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владимир макей , польша, белоруссия, в мире

Польша пригрозила санкциями белорусским чиновникам

10:49 09.04.2021 (обновлено: 10:50 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Польша может ввести санкции в отношении представителей белорусских властей за преследование активистов Союза поляков в Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.
"На часть этих лиц уже распространяется запрет въезда. И каждый человек, который будет принимать участие в совершении репрессий или отдавать приказы о проведении репрессий, столкнется с тем же", - заявил Яблоньский.
Шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 11:02
Белоруссию обвинили в преследовании поляков по национальному признаку
"Мы не будем терпеть абсолютно никаких действий, направленных против поляков. Каждый, кто такие действия предпримет, должен считаться с последствиями. А последствия будут среди прочего – это запрет въезда на территорию Польши и других стран Европейского союза, а также, быть может, другие санкции - имущественного характера", - добавил он.
В марте в Гродно была задержана лидер Союза поляков в Белоруссии Анжелика Борис. Позже суд в белорусском Гродно назначил ей 15 суток административного ареста за нарушение порядка организации массовых мероприятий. Генпрокуратура возбудила в отношении председателя незарегистрированного союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 уголовного кодекса ("умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды, реабилитация нацизма, совершенные группой лиц").
До этого Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия в Бресте с участием несовершеннолетних. В рамках уголовного дела были задержаны двое соучредителей ООО "Польская школа" в Бресте. После этого прокуратура Бреста инициировала ликвидацию "Польской школы".
Позже активисту не признанного официальным Минском Союза поляков в Белоруссии, журналисту Андрею Почобуту было предъявлено обвинение по статье о разжигании национальной вражды.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявлял, что Минск заинтересован в конструктивных отношениях с Польшей и другими соседями, но не будет смотреть сквозь пальцы на их деструктивные действия.
В октябре прошлого года Белоруссия предложила Польше и Литве сократить дипломатическое присутствие в республике до с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Такие меры, как поясняли в Минске, вызваны "особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси". Тогда послы этих стран были отозваны для консультаций.
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