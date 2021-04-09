https://ria.ru/20210409/podrostki-1727629937.html

Pfizer и BioNTech подали запрос на использование вакцины для подростков

Pfizer и BioNTech подали запрос на использование вакцины для подростков

Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T20:50

2021-04-09T20:50

2021-04-09T20:50

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

коронавирусы

pfizer, inc.

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19 для подростков."Сегодня мы вместе с BioNTech направили запрос в FDA, чтобы расширить экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 на подростков от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении Pfizer в Twitter.Компания планирует в ближайшие дни подать регуляторам других стран запрос на утверждение вакцины для подростков.Ранее Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина от коронавируса показала стопроцентную эффективность при использовании среди подростков 12-15 лет.Совместно разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от коронавируса лицензирована для использования в США с 16 лет.Компании сообщали, что начали испытания своей вакцины на детях до 11 лет.

https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600545996.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, pfizer, inc., сша, в мире