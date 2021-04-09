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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210409/podrostki-1727629937.html
Pfizer и BioNTech подали запрос на использование вакцины для подростков
Pfizer и BioNTech подали запрос на использование вакцины для подростков
Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T20:50
2021-04-09T20:50
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
коронавирусы
pfizer, inc.
сша
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19 для подростков."Сегодня мы вместе с BioNTech направили запрос в FDA, чтобы расширить экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 на подростков от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении Pfizer в Twitter.Компания планирует в ближайшие дни подать регуляторам других стран запрос на утверждение вакцины для подростков.Ранее Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина от коронавируса показала стопроцентную эффективность при использовании среди подростков 12-15 лет.Совместно разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от коронавируса лицензирована для использования в США с 16 лет.Компании сообщали, что начали испытания своей вакцины на детях до 11 лет.
https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600545996.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, pfizer, inc., сша, в мире

Pfizer и BioNTech подали запрос на использование вакцины для подростков

20:50 09.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19 для подростков.
"Сегодня мы вместе с BioNTech направили запрос в FDA, чтобы расширить экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 на подростков от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении Pfizer в Twitter.
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Компания планирует в ближайшие дни подать регуляторам других стран запрос на утверждение вакцины для подростков.
Ранее Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина от коронавируса показала стопроцентную эффективность при использовании среди подростков 12-15 лет.
Совместно разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от коронавируса лицензирована для использования в США с 16 лет.
Компании сообщали, что начали испытания своей вакцины на детях до 11 лет.
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19КоронавирусыPfizer, Inc.СШАВ мире
 
 
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