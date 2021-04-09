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Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
Фальшивые препараты вряд ли можно приобрести в российских аптеках. Чаще всего они встречаются в интернет-магазинах, в том числе зарубежных. Как правило, речь... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T02:15
2021-04-09T02:15
николай беспалов
медикаменты
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общество
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Фальшивые препараты вряд ли можно приобрести в российских аптеках. Чаще всего они встречаются в интернет-магазинах, в том числе зарубежных. Как правило, речь идет о дешевых аналогах дорогостоящих лекарственных препаратов, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.Он считает, что количество контрафакта и фальсификата в аптеках России ничтожно мало, и ссылается на строгую систему контроля. Так, в прошлом году была запущена система маркировки, которая является одним из барьеров по появлению на рынке недоброкачественной продукции. При этом статистики по самым популярным подделкам нет, но, логично, что чаще всего подделывают дорогие лекарства. Чтобы не купить нечаянно подделку, эксперт рекомендует изучать перед покупкой внешний вид упаковки. На ней должна стоять маркировка, указан срок годности, серия, а для препаратов, выпущенных после июля 2020 года, должен быть data matrix код и, конечно, содержимое. Любые изменения могут свидетельствовать о том, что у вас в руках фальшивка, резюмировал Беспалов.
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николай беспалов, медикаменты, россия, здоровье, медицина, общество

Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства

02:15 09.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Фальшивые препараты вряд ли можно приобрести в российских аптеках. Чаще всего они встречаются в интернет-магазинах, в том числе зарубежных. Как правило, речь идет о дешевых аналогах дорогостоящих лекарственных препаратов, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

"Некоторые потребители уверены, что таким образом получат доступ к более качественным препаратам. Здесь речь идет именно о сознательной покупке выбор контрафакта по ряду причин: финансовых или ментальных", — говорит специалист.

Он считает, что количество контрафакта и фальсификата в аптеках России ничтожно мало, и ссылается на строгую систему контроля. Так, в прошлом году была запущена система маркировки, которая является одним из барьеров по появлению на рынке недоброкачественной продукции. При этом статистики по самым популярным подделкам нет, но, логично, что чаще всего подделывают дорогие лекарства.
Чтобы не купить нечаянно подделку, эксперт рекомендует изучать перед покупкой внешний вид упаковки. На ней должна стоять маркировка, указан срок годности, серия, а для препаратов, выпущенных после июля 2020 года, должен быть data matrix код и, конечно, содержимое. Любые изменения могут свидетельствовать о том, что у вас в руках фальшивка, резюмировал Беспалов.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 18:29
В Москве закрыли кабинет косметологии, лечивший запрещенными препаратами
 
Николай БеспаловМедикаментыРоссияЗдоровьеМедицинаОбщество
 
 
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