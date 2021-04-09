https://ria.ru/20210409/poboi-1727587058.html

Статью УК о побоях изменят, чтобы защитить жертв домашнего насилия

Статью УК о побоях изменят, чтобы защитить жертв домашнего насилия

Конституционный суд России признал не соответствующей конституции статью Уголовного кодекса, которая не позволяет привлечь к уголовной ответственности за побои... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:52

2021-04-09T16:52

2021-04-09T18:44

россия

домашнее насилие

конституционный суд рф

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Конституционный суд России признал не соответствующей конституции статью Уголовного кодекса, которая не позволяет привлечь к уголовной ответственности за побои лицо, имеющее непогашенную судимость по этой же статье, следует из материалов суда.КС в пятницу опубликовал на своем официальном сайте постановление по делу о проверке статьи 116.1 УК "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию".Суд рассматривал дело после жалобы жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой, которую систематически избивал ее брат. В 2018 году его привлекли к административной ответственности, а в дальнейшем за повторное насилие — уже к уголовной. В октябре 2019 года, имея неснятую и непогашенную судимость, он снова избил сестру, однако в качестве наказания мужчина получил лишь 100 часов обязательных работ.Сакова обратилась в КС, поскольку после административного, а затем уголовного наказания за тот же проступок ее брата снова привлекли только к административной ответственности.Как отметил КС, ответственность за побои определяется в зависимости от того, совершены они впервые или повторно, когда после административного наказания применяется и уголовное. Как указывается в постановлении, при этом законодатель "не должен был игнорировать состояние предшествующей судимости за это деяние, поскольку она объективно свидетельствует о повышенной общественной опасности такого насилия и лица, его причинившего".По оценке Конституционного суда, "иное <…> приводило бы к снижению уровня уголовно-правовой защиты прав пострадавших от противоправных посягательств".КС признал статью 116.1 УК не соответствующей конституции, поскольку она не обеспечивает уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности. Более того, она ставит граждан, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию, отмечается в постановлении.Теперь в УК внесут необходимые изменения и установят компенсаторный механизм для потерпевших, в чьих делах с момента вступления в силу этого постановления КС и до введения в действие соответствующих изменений будет применяться оспоренная норма. Поскольку законам, устанавливающим или отягчающим ответственность, нельзя придавать обратную силу, дело Людмилы Саковой пересматривать не будут, но она имеет право на компенсацию.

https://ria.ru/20210323/khachaturyan-1602510177.html

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россия, домашнее насилие, конституционный суд рф, общество