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Зеленский выступил за перемирие в Донбассе
Зеленский выступил за перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T19:17
2021-04-09T20:42
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днр
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения.Глава государства написал в Facebook, что выстрелы на передовой стали "опасной обыденностью"."После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия", — считает Зеленский.Как ранее подчеркнул главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, силовой вариант "освобождения" Донбасса неприемлем для Киева, так как это чревато жертвами среди мирного населения и военнослужащих. При этом на прошлой неделе он заявил, что ВСУ будет усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении — в ответ на "наращивание" российских сил на границе с Украиной.Ситуация в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле 2020 года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка на юго-востоке Украины начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского БПЛА. Кроме того, по информации Народной милиции ЛНР, ВСУ впервые с конца июля применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики.На прошлой неделе президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
https://ria.ru/20210409/putin-1727525552.html
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лнр, днр, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский выступил за перемирие в Донбассе

19:17 09.04.2021 (обновлено: 20:42 09.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения.
Глава государства написал в Facebook, что выстрелы на передовой стали "опасной обыденностью".
"После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия", — считает Зеленский.
Как ранее подчеркнул главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, силовой вариант "освобождения" Донбасса неприемлем для Киева, так как это чревато жертвами среди мирного населения и военнослужащих. При этом на прошлой неделе он заявил, что ВСУ будет усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении — в ответ на "наращивание" российских сил на границе с Украиной.
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Ситуация в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле 2020 года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка на юго-востоке Украины начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского БПЛА. Кроме того, по информации Народной милиции ЛНР, ВСУ впервые с конца июля применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
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ЛНРДНРВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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