https://ria.ru/20210409/peremirie-1727618308.html

Зеленский выступил за перемирие в Донбассе

Зеленский выступил за перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T19:17

2021-04-09T19:17

2021-04-09T20:42

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения.Глава государства написал в Facebook, что выстрелы на передовой стали "опасной обыденностью"."После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия", — считает Зеленский.Как ранее подчеркнул главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, силовой вариант "освобождения" Донбасса неприемлем для Киева, так как это чревато жертвами среди мирного населения и военнослужащих. При этом на прошлой неделе он заявил, что ВСУ будет усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении — в ответ на "наращивание" российских сил на границе с Украиной.Ситуация в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле 2020 года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка на юго-востоке Украины начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского БПЛА. Кроме того, по информации Народной милиции ЛНР, ВСУ впервые с конца июля применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики.На прошлой неделе президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.

https://ria.ru/20210409/putin-1727525552.html

https://ria.ru/20210409/donbass-1727582107.html

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лнр, днр, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, украина, в мире