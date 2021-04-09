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Врач опроверг миф об ухудшении памяти с возрастом
Врач опроверг миф об ухудшении памяти с возрастом
Ухудшение памяти с возрастом – это миф, если у пожилого человека появились такие проблемы, надо обратиться к врачу, выяснить причину и начать лечение, заявила... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:44
2021-04-09T15:47
россия
ольга ткачева
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ухудшение памяти с возрастом – это миф, если у пожилого человека появились такие проблемы, надо обратиться к врачу, выяснить причину и начать лечение, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева."Один из мифов, что с возрастом память ухудшается, так вот если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание", - сказала Ткачева на онлайн-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она пояснила, что нормальное старение не должно сопровождаться нарушением памяти.
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россия, ольга ткачева, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

Врач опроверг миф об ухудшении памяти с возрастом

14:44 09.04.2021 (обновлено: 15:47 09.04.2021)
 
© Depositphotos / simonapilollaПожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе
Пожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Depositphotos / simonapilolla
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ухудшение памяти с возрастом – это миф, если у пожилого человека появились такие проблемы, надо обратиться к врачу, выяснить причину и начать лечение, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
"Один из мифов, что с возрастом память ухудшается, так вот если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание", - сказала Ткачева на онлайн-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Она пояснила, что нормальное старение не должно сопровождаться нарушением памяти.
 
РоссияОльга ТкачеваРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
 
 
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