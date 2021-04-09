https://ria.ru/20210409/pamyat-1727548710.html
Врач опроверг миф об ухудшении памяти с возрастом
Врач опроверг миф об ухудшении памяти с возрастом
Ухудшение памяти с возрастом – это миф, если у пожилого человека появились такие проблемы, надо обратиться к врачу, выяснить причину и начать лечение, заявила... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:44
2021-04-09T14:44
2021-04-09T15:47
россия
ольга ткачева
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155742/37/1557423718_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_748d2df89fbf9741c657e7e8f02a1f83.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ухудшение памяти с возрастом – это миф, если у пожилого человека появились такие проблемы, надо обратиться к врачу, выяснить причину и начать лечение, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева."Один из мифов, что с возрастом память ухудшается, так вот если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание", - сказала Ткачева на онлайн-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она пояснила, что нормальное старение не должно сопровождаться нарушением памяти.
https://rsport.ria.ru/20210406/mozg-1604369821.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155742/37/1557423718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be91d430344230d1dfcb3b722db27159.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга ткачева, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество