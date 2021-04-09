https://ria.ru/20210409/pamyat-1727548710.html

Врач опроверг миф об ухудшении памяти с возрастом

Врач опроверг миф об ухудшении памяти с возрастом

Ухудшение памяти с возрастом – это миф, если у пожилого человека появились такие проблемы, надо обратиться к врачу, выяснить причину и начать лечение, заявила... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:44

2021-04-09T14:44

2021-04-09T15:47

россия

ольга ткачева

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ухудшение памяти с возрастом – это миф, если у пожилого человека появились такие проблемы, надо обратиться к врачу, выяснить причину и начать лечение, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева."Один из мифов, что с возрастом память ухудшается, так вот если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание", - сказала Ткачева на онлайн-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она пояснила, что нормальное старение не должно сопровождаться нарушением памяти.

https://rsport.ria.ru/20210406/mozg-1604369821.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга ткачева, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество