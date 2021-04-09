https://ria.ru/20210409/oslo-1727478889.html

В квартире в Осло обнаружили мужчину, умершего девять лет назад

В квартире в Осло обнаружили мужчину, умершего девять лет назад

Тело скончавшегося примерно девять лет назад мужчины было случайно обнаружено в одной из квартир Осло, никто из родственников его не искал, что вызвало широкий... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:03

2021-04-09T10:03

2021-04-09T10:03

осло

норвегия

в мире

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МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Тело скончавшегося примерно девять лет назад мужчины было случайно обнаружено в одной из квартир Осло, никто из родственников его не искал, что вызвало широкий общественный резонанс и дискуссии об одиночестве человека в современном мире, сообщила телекомпания NRK."Пожилой мужчина был обнаружен мертвым в своей собственной квартире на востоке Осло. По данным полиции, тело пролежало там примерно девять лет", - говорится в сообщении.Главный вопрос, который сегодня пытаются прояснить правоохранители, – как получилось, что мужчина оказался настолько изолирован от общества, что даже родственники все девять лет не заявляли в полицию об исчезновении, а соседи не обратили внимания на то, что человек не появляется в доме. В полиции полагают, что мужчина скончался в апреле 2011 года – на пакете молока, обнаруженном на столе в квартире, была эта дата. В почтовом ящике обнаружилась корреспонденция за 2013 год, а пенсию мужчине перестали платить еще в 2018 году."Мужчину обнаружил консьерж – необходимо было провести кое-какие работы, в частности, проверить пожарную сигнализацию. Как показала экспертиза, смерть мужчины не носит криминальный характер", - пояснили в телекомпании. Соседи характеризовали жильца как человека, который нечасто и неохотно общался с посторонними, вел замкнутый образ жизни, не контактировал с семьей.История Микаэля – таким вымышленным именем назвали погибшего мужчину авторы материала – вызвала широкий резонанс среди норвежских граждан. Она показала, насколько одиноким может быть человек в современном обществе. Социологи указывают на то, что современные технологии, когда человеку не нужно, например, ежемесячно оплачивать квартирные счета – для этого существует автоплатеж – и прочие процессы переведены в электронный формат. Из-за этого одинокий человек, по мнению экспертов, может умереть и быть обнаруженным только по чистой случайности.

https://ria.ru/20210115/kvartira-1593269942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осло, норвегия, в мире