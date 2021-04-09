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В квартире в Осло обнаружили мужчину, умершего девять лет назад
В квартире в Осло обнаружили мужчину, умершего девять лет назад
Тело скончавшегося примерно девять лет назад мужчины было случайно обнаружено в одной из квартир Осло, никто из родственников его не искал, что вызвало широкий... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:03
2021-04-09T10:03
осло
норвегия
в мире
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МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Тело скончавшегося примерно девять лет назад мужчины было случайно обнаружено в одной из квартир Осло, никто из родственников его не искал, что вызвало широкий общественный резонанс и дискуссии об одиночестве человека в современном мире, сообщила телекомпания NRK."Пожилой мужчина был обнаружен мертвым в своей собственной квартире на востоке Осло. По данным полиции, тело пролежало там примерно девять лет", - говорится в сообщении.Главный вопрос, который сегодня пытаются прояснить правоохранители, – как получилось, что мужчина оказался настолько изолирован от общества, что даже родственники все девять лет не заявляли в полицию об исчезновении, а соседи не обратили внимания на то, что человек не появляется в доме. В полиции полагают, что мужчина скончался в апреле 2011 года – на пакете молока, обнаруженном на столе в квартире, была эта дата. В почтовом ящике обнаружилась корреспонденция за 2013 год, а пенсию мужчине перестали платить еще в 2018 году."Мужчину обнаружил консьерж – необходимо было провести кое-какие работы, в частности, проверить пожарную сигнализацию. Как показала экспертиза, смерть мужчины не носит криминальный характер", - пояснили в телекомпании. Соседи характеризовали жильца как человека, который нечасто и неохотно общался с посторонними, вел замкнутый образ жизни, не контактировал с семьей.История Микаэля – таким вымышленным именем назвали погибшего мужчину авторы материала – вызвала широкий резонанс среди норвежских граждан. Она показала, насколько одиноким может быть человек в современном обществе. Социологи указывают на то, что современные технологии, когда человеку не нужно, например, ежемесячно оплачивать квартирные счета – для этого существует автоплатеж – и прочие процессы переведены в электронный формат. Из-за этого одинокий человек, по мнению экспертов, может умереть и быть обнаруженным только по чистой случайности.
https://ria.ru/20210115/kvartira-1593269942.html
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РИА Новости
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осло, норвегия, в мире

В квартире в Осло обнаружили мужчину, умершего девять лет назад

10:03 09.04.2021
 
© Flickr / Egil Fujikawa NesНорвежская полиция
Норвежская полиция - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Flickr / Egil Fujikawa Nes
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МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Тело скончавшегося примерно девять лет назад мужчины было случайно обнаружено в одной из квартир Осло, никто из родственников его не искал, что вызвало широкий общественный резонанс и дискуссии об одиночестве человека в современном мире, сообщила телекомпания NRK.
"Пожилой мужчина был обнаружен мертвым в своей собственной квартире на востоке Осло. По данным полиции, тело пролежало там примерно девять лет", - говорится в сообщении.
Главный вопрос, который сегодня пытаются прояснить правоохранители, – как получилось, что мужчина оказался настолько изолирован от общества, что даже родственники все девять лет не заявляли в полицию об исчезновении, а соседи не обратили внимания на то, что человек не появляется в доме. В полиции полагают, что мужчина скончался в апреле 2011 года – на пакете молока, обнаруженном на столе в квартире, была эта дата. В почтовом ящике обнаружилась корреспонденция за 2013 год, а пенсию мужчине перестали платить еще в 2018 году.
"Мужчину обнаружил консьерж – необходимо было провести кое-какие работы, в частности, проверить пожарную сигнализацию. Как показала экспертиза, смерть мужчины не носит криминальный характер", - пояснили в телекомпании. Соседи характеризовали жильца как человека, который нечасто и неохотно общался с посторонними, вел замкнутый образ жизни, не контактировал с семьей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Соседка рассказала о москвичке, жившей в квартире с двумя трупами
История Микаэля – таким вымышленным именем назвали погибшего мужчину авторы материала – вызвала широкий резонанс среди норвежских граждан. Она показала, насколько одиноким может быть человек в современном обществе. Социологи указывают на то, что современные технологии, когда человеку не нужно, например, ежемесячно оплачивать квартирные счета – для этого существует автоплатеж – и прочие процессы переведены в электронный формат. Из-за этого одинокий человек, по мнению экспертов, может умереть и быть обнаруженным только по чистой случайности.
 
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