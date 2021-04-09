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Лесной орех расцвел в парках Москвы
Лесной орех расцвел в парках Москвы
Лесной орех зацвел на территории природно-исторических парков "Измайлово" и "Москворецкий" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:03
2021-04-09T13:03
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лесной орех зацвел на территории природно-исторических парков "Измайлово" и "Москворецкий" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды отметили цветение лесного ореха (лещины) на территории природно-исторических парков "Измайлово" и "Москворецкий", - рассказали в пресс-службе.Средние сроки зацветания лещины – вторая декада марта, однако в этом году это произошло почти на неделю позже."Цветение этого растения открывает фенологический перечень цветения растений средней полосы Европейской части России. Вскоре должны зацвести остальные ветроопыляемые древесные растения - ольха, ива и осина", - рассказали в пресс-службе.Лещина или лесной орех - распространённый кустарник в лесах средней полосы Европейской части России.
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мосприрода, городское хозяйство москвы, москва

Лесной орех расцвел в парках Москвы

13:03 09.04.2021
 
© Depositphotos / Marina DenisenkoЦветение лесного ореха
Цветение лесного ореха - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Depositphotos / Marina Denisenko
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лесной орех зацвел на территории природно-исторических парков "Измайлово" и "Москворецкий" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды отметили цветение лесного ореха (лещины) на территории природно-исторических парков "Измайлово" и "Москворецкий", - рассказали в пресс-службе.
Средние сроки зацветания лещины – вторая декада марта, однако в этом году это произошло почти на неделю позже.
"Цветение этого растения открывает фенологический перечень цветения растений средней полосы Европейской части России. Вскоре должны зацвести остальные ветроопыляемые древесные растения - ольха, ива и осина", - рассказали в пресс-службе.
Лещина или лесной орех - распространённый кустарник в лесах средней полосы Европейской части России.
"Как и другие растения семейства Березовые, лещину отличает ветроопыление. Собранные в длинные серёжки мужские цветы распространяют пыльцу, зацветая весной, когда во многих местах ещё лежит снег. Это даёт лещине возможность распространить пыльцу по лесу на большее расстояние - разносимую ветром пыльцу не сдерживает листва деревьев и кустарников", - добавили в пресс-службе.
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