Лесной орех расцвел в парках Москвы
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лесной орех зацвел на территории природно-исторических парков "Измайлово" и "Москворецкий" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды отметили цветение лесного ореха (лещины) на территории природно-исторических парков "Измайлово" и "Москворецкий", - рассказали в пресс-службе.
Средние сроки зацветания лещины – вторая декада марта, однако в этом году это произошло почти на неделю позже.
"Цветение этого растения открывает фенологический перечень цветения растений средней полосы Европейской части России. Вскоре должны зацвести остальные ветроопыляемые древесные растения - ольха, ива и осина", - рассказали в пресс-службе.
Лещина или лесной орех - распространённый кустарник в лесах средней полосы Европейской части России.
"Как и другие растения семейства Березовые, лещину отличает ветроопыление. Собранные в длинные серёжки мужские цветы распространяют пыльцу, зацветая весной, когда во многих местах ещё лежит снег. Это даёт лещине возможность распространить пыльцу по лесу на большее расстояние - разносимую ветром пыльцу не сдерживает листва деревьев и кустарников", - добавили в пресс-службе.