https://ria.ru/20210409/orekh-1727514254.html

Лесной орех расцвел в парках Москвы

Лесной орех расцвел в парках Москвы

Лесной орех зацвел на территории природно-исторических парков "Измайлово" и "Москворецкий" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:03

2021-04-09T13:03

2021-04-09T13:03

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лесной орех зацвел на территории природно-исторических парков "Измайлово" и "Москворецкий" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды отметили цветение лесного ореха (лещины) на территории природно-исторических парков "Измайлово" и "Москворецкий", - рассказали в пресс-службе.Средние сроки зацветания лещины – вторая декада марта, однако в этом году это произошло почти на неделю позже."Цветение этого растения открывает фенологический перечень цветения растений средней полосы Европейской части России. Вскоре должны зацвести остальные ветроопыляемые древесные растения - ольха, ива и осина", - рассказали в пресс-службе.Лещина или лесной орех - распространённый кустарник в лесах средней полосы Европейской части России.

https://ria.ru/20210331/mat-i-machekha-1603860873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва