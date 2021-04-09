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В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка со стороны силовиков
В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка со стороны силовиков
Украинские силовики в пятницу обстреляли из миномета окраины Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T20:14
2021-04-09T20:14
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли из миномета окраины Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня в 19.00 (мск) вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР восемь мин калибром 82 миллиметра. Данный факт был зафиксирован в районе населённого пункта Веселое (окраины Донецка - ред.)", - сказал журналистам представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка со стороны силовиков

20:14 09.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли из миномета окраины Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 19.00 (мск) вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР восемь мин калибром 82 миллиметра. Данный факт был зафиксирован в районе населённого пункта Веселое (окраины Донецка - ред.)", - сказал журналистам представитель ведомства.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 19:17
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