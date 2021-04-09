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Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за его оборудования
Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за его оборудования
Установленное в рамках закона о "суверенном Рунете" оборудование Роскомнадзора работает без сбоев и не влияет на работу сетей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:34
2021-04-09T15:34
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Установленное в рамках закона о "суверенном Рунете" оборудование Роскомнадзора работает без сбоев и не влияет на работу сетей, сообщили в пресс-службе ведомства.В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в региональном операторе "Обит" и одном из крупных операторов связи сообщила, что в сетях начали происходить системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о "суверенном Рунете". Как пишет газета, для восстановления работы некоторым компаниям приходилось временно отключать оборудование.В пресс-службе Роскомнадзора опровергли эту информацию. "Оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам. — Прим. ред.) работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры", — разъяснили в ведомстве.Там также добавили, что за время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало.
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60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за его оборудования

14:34 09.04.2021 (обновлено: 15:34 09.04.2021)
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Установленное в рамках закона о "суверенном Рунете" оборудование Роскомнадзора работает без сбоев и не влияет на работу сетей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в региональном операторе "Обит" и одном из крупных операторов связи сообщила, что в сетях начали происходить системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о "суверенном Рунете". Как пишет газета, для восстановления работы некоторым компаниям приходилось временно отключать оборудование.
В пресс-службе Роскомнадзора опровергли эту информацию.
"Оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам. — Прим. ред.) работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры", — разъяснили в ведомстве.
Там также добавили, что за время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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