https://ria.ru/20210409/oborudovanie-1727546261.html

Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за его оборудования

Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за его оборудования

Установленное в рамках закона о "суверенном Рунете" оборудование Роскомнадзора работает без сбоев и не влияет на работу сетей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T14:34

2021-04-09T14:34

2021-04-09T15:34

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Установленное в рамках закона о "суверенном Рунете" оборудование Роскомнадзора работает без сбоев и не влияет на работу сетей, сообщили в пресс-службе ведомства.В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в региональном операторе "Обит" и одном из крупных операторов связи сообщила, что в сетях начали происходить системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о "суверенном Рунете". Как пишет газета, для восстановления работы некоторым компаниям приходилось временно отключать оборудование.В пресс-службе Роскомнадзора опровергли эту информацию. "Оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам. — Прим. ред.) работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры", — разъяснили в ведомстве.Там также добавили, что за время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало.

https://ria.ru/20210210/runet-1596815718.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество