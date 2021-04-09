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"Нюрнберг. Начало мира" и SuperJob проверили знания россиян о трибунале
"Нюрнберг. Начало мира" и SuperJob проверили знания россиян о трибунале
Хуже всего осведомлена о Нюрнбергском процессе российская молодежь, почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знают о нем, показал опрос... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T09:13
2021-04-09T12:19
нюрнбергский процесс
германия
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Хуже всего осведомлена о Нюрнбергском процессе российская молодежь, почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знают о нем, показал опрос SuperJob по заказу проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира".По данным исследования, почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (46%) ничего не знают о Нюрнбергском процессе, также не слышали об этом историческом факте и респонденты от 25 до 34 лет (31%), среди респондентов в возрастной категории от 35 до 44 лет доля неосведомленных меньше - 17%, а от 45 лет и старше - всего 5%.Отмечается, что в категории 18-35-летних больше всего сомневающихся в необходимости популяризации темы Нюрнбергского трибунала – более 50% опрошенных этой возрастной категории не смогли ответить на вопрос "Достаточно ли сейчас информации о Нюрнбергском процессе?". Те, кому от 35 до 44 лет и от 45 и старше, сомневаются меньше - их 39% и 25% соответственно.Как указано в исследовании, не смогли оценить идеологические последствия Международного трибунала в основном люди старшего поколения - 46% граждан в возрасте от 45 лет и старше и 37% опрошенных от 35 до 44 лет, также не знают, помог ли процесс в борьбе с фашизмом, 20% молодежи от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет.Исследование проводилось с 18 по 30 марта и основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.
https://ria.ru/20201123/naryshkin-1585852688.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/protsess-1585536627.html
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нюрнбергский процесс, германия, в мире

"Нюрнберг. Начало мира" и SuperJob проверили знания россиян о трибунале

09:13 09.04.2021 (обновлено: 12:19 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ХалдейНюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Евгений Халдей
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Хуже всего осведомлена о Нюрнбергском процессе российская молодежь, почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знают о нем, показал опрос SuperJob по заказу проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира".
По данным исследования, почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (46%) ничего не знают о Нюрнбергском процессе, также не слышали об этом историческом факте и респонденты от 25 до 34 лет (31%), среди респондентов в возрастной категории от 35 до 44 лет доля неосведомленных меньше - 17%, а от 45 лет и старше - всего 5%.
Директор СВР Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября 2020, 10:02
Нарышкин отметил важность изучения в школе темы Нюрнбергского процесса
Отмечается, что в категории 18-35-летних больше всего сомневающихся в необходимости популяризации темы Нюрнбергского трибунала – более 50% опрошенных этой возрастной категории не смогли ответить на вопрос "Достаточно ли сейчас информации о Нюрнбергском процессе?". Те, кому от 35 до 44 лет и от 45 и старше, сомневаются меньше - их 39% и 25% соответственно.
Как указано в исследовании, не смогли оценить идеологические последствия Международного трибунала в основном люди старшего поколения - 46% граждан в возрасте от 45 лет и старше и 37% опрошенных от 35 до 44 лет, также не знают, помог ли процесс в борьбе с фашизмом, 20% молодежи от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет.
Исследование проводилось с 18 по 30 марта и основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 15:21Сказано в эфире
Историк назвал главные уроки Нюрнбергского процессаДвадцатое ноября ‒ годовщина начала Нюрнбергского процесса, заседания которого открылись в 1945 году. Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский в эфире радио Sputnik рассказал о значимости уроков Нюрнберга.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.
 
Нюрнбергский процессГерманияВ мире
 
 
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