https://ria.ru/20210409/nyurnberg-1727472470.html

"Нюрнберг. Начало мира" и SuperJob проверили знания россиян о трибунале

"Нюрнберг. Начало мира" и SuperJob проверили знания россиян о трибунале

Хуже всего осведомлена о Нюрнбергском процессе российская молодежь, почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знают о нем, показал опрос... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T09:13

2021-04-09T09:13

2021-04-09T12:19

нюрнбергский процесс

германия

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Хуже всего осведомлена о Нюрнбергском процессе российская молодежь, почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знают о нем, показал опрос SuperJob по заказу проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира".По данным исследования, почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (46%) ничего не знают о Нюрнбергском процессе, также не слышали об этом историческом факте и респонденты от 25 до 34 лет (31%), среди респондентов в возрастной категории от 35 до 44 лет доля неосведомленных меньше - 17%, а от 45 лет и старше - всего 5%.Отмечается, что в категории 18-35-летних больше всего сомневающихся в необходимости популяризации темы Нюрнбергского трибунала – более 50% опрошенных этой возрастной категории не смогли ответить на вопрос "Достаточно ли сейчас информации о Нюрнбергском процессе?". Те, кому от 35 до 44 лет и от 45 и старше, сомневаются меньше - их 39% и 25% соответственно.Как указано в исследовании, не смогли оценить идеологические последствия Международного трибунала в основном люди старшего поколения - 46% граждан в возрасте от 45 лет и старше и 37% опрошенных от 35 до 44 лет, также не знают, помог ли процесс в борьбе с фашизмом, 20% молодежи от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет.Исследование проводилось с 18 по 30 марта и основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.

https://ria.ru/20201123/naryshkin-1585852688.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/protsess-1585536627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нюрнбергский процесс, германия, в мире