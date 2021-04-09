https://ria.ru/20210409/norvegiya-1727501096.html

Полиция оштрафовала премьера Норвегии за нарушение антиковидных правил

Полиция оштрафовала премьера Норвегии за нарушение антиковидных правил

Полиция оштрафовала премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг за нарушение антиковидных правил на 20 тысяч крон (почти две тысячи евро), сообщил начальник... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:47

2021-04-09T11:47

2021-04-09T11:47

норвегия

в мире

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МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Полиция оштрафовала премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг за нарушение антиковидных правил на 20 тысяч крон (почти две тысячи евро), сообщил начальник полицейского управления округа Сёр-Эст Уле Сэверуд на пресс-конференции в пятницу."Сульберг является высшим должностным лицом государства. Полиция полагает, что правильно будет наложить штраф. Таким образом, Сульберг оштрафована на 20 тысяч крон", - сказал Сэверуд на пресс-конференции, которую транслировали местные СМИ.Что касается супруга Сульберг, который также проходил по этому делу, он избежал штрафа, хотя тоже признан виновным в нарушении правил.Полиция Норвегии начала расследование инцидента в марте после того, как выяснилось, что Сульберг и ее семья собирались на празднование 60-летия премьера, и гостей, число которых ограничивают антикоронавирусные меры, было больше десяти. Сама Сульберг извинилась и сообщила, что считает абсолютно нормальным расследование в отношении себя и своей семьи как обычных граждан и заявила, что, если будет принято решение о штрафе, она его заплатит.

https://ria.ru/20210113/narusheniya-1592825201.html

норвегия

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