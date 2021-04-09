https://ria.ru/20210409/norvegiya-1727501096.html
Полиция оштрафовала премьера Норвегии за нарушение антиковидных правил
Полиция оштрафовала премьера Норвегии за нарушение антиковидных правил
Полиция оштрафовала премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг за нарушение антиковидных правил на 20 тысяч крон (почти две тысячи евро), сообщил начальник... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:47
2021-04-09T11:47
2021-04-09T11:47
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155252/21/1552522101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ecd70abee033b0e51c533bdbd31c1143.jpg
МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Полиция оштрафовала премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг за нарушение антиковидных правил на 20 тысяч крон (почти две тысячи евро), сообщил начальник полицейского управления округа Сёр-Эст Уле Сэверуд на пресс-конференции в пятницу."Сульберг является высшим должностным лицом государства. Полиция полагает, что правильно будет наложить штраф. Таким образом, Сульберг оштрафована на 20 тысяч крон", - сказал Сэверуд на пресс-конференции, которую транслировали местные СМИ.Что касается супруга Сульберг, который также проходил по этому делу, он избежал штрафа, хотя тоже признан виновным в нарушении правил.Полиция Норвегии начала расследование инцидента в марте после того, как выяснилось, что Сульберг и ее семья собирались на празднование 60-летия премьера, и гостей, число которых ограничивают антикоронавирусные меры, было больше десяти. Сама Сульберг извинилась и сообщила, что считает абсолютно нормальным расследование в отношении себя и своей семьи как обычных граждан и заявила, что, если будет принято решение о штрафе, она его заплатит.
https://ria.ru/20210113/narusheniya-1592825201.html
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155252/21/1552522101_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e11d99269752d236c9833cc74409db79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, в мире
МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Полиция оштрафовала премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг за нарушение антиковидных правил на 20 тысяч крон (почти две тысячи евро), сообщил начальник полицейского управления округа Сёр-Эст Уле Сэверуд на пресс-конференции в пятницу.
"Сульберг является высшим должностным лицом государства. Полиция полагает, что правильно будет наложить штраф. Таким образом, Сульберг оштрафована на 20 тысяч крон", - сказал Сэверуд на пресс-конференции, которую транслировали местные СМИ.
Что касается супруга Сульберг, который также проходил по этому делу, он избежал штрафа, хотя тоже признан виновным в нарушении правил.
Полиция Норвегии
начала расследование инцидента в марте после того, как выяснилось, что Сульберг и ее семья собирались на празднование 60-летия премьера, и гостей, число которых ограничивают антикоронавирусные меры, было больше десяти. Сама Сульберг извинилась и сообщила, что считает абсолютно нормальным расследование в отношении себя и своей семьи как обычных граждан и заявила, что, если будет принято решение о штрафе, она его заплатит.