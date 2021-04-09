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В ДНР заявили о флаге вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
В ДНР заявили о флаге вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
На одной из позиций украинских силовиков, которую в четверг посещал президент Украины Владимир Зеленский, подняли флаг нацистской Германии, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T01:24
2021-04-09T10:08
вооруженный конфликт на востоке украины
обсе
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мид польши
владимир зеленский
украина
в мире
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На посещенных Зеленским позициях ВСУ подняли флаг Вермахта
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На одной из позиций украинских силовиков, которую в четверг посещал президент Украины Владимир Зеленский, подняли флаг нацистской Германии, сообщает пресс-служба Народной милиции непризнанной ДНР.Как отмечается, один из флагов на занятой украинским силовиками в Марьинке территории попал в объектив камер наблюдения ополченцев на передовой.Ведомство опубликовало на своем сайте видео, на котором показан нацистский флаг.Представители ДНР выразили надежду, что совершающий визит в Киев глава МИД Польши Рау Збигнев, как представитель одной из стран, наиболее пострадавших от рук нацистов во время Второй мировой войны, даст оценку подобным действиям украинских военных.Пресс-служба также отметила, что это не первый подобный случай в зоне конфликта. Как сообщили в ведомстве, украинские силовики "вывешивали аналогичную символику в этом же районе в преддверии празднования Дня Победы в 2019 году". По словам ведомства, командование ВСУ тогда никак не отреагировало на инцидент.Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти самопровозглашенной республики считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.
https://ria.ru/20210222/ukraina-1598535645.html
https://ria.ru/20201231/shapka-1591735431.html
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вооруженный конфликт на востоке украины, обсе, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мид польши, владимир зеленский, украина, в мире

В ДНР заявили о флаге вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ

01:24 09.04.2021 (обновлено: 10:08 09.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY 4.0 / Офіс Президента України /
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На одной из позиций украинских силовиков, которую в четверг посещал президент Украины Владимир Зеленский, подняли флаг нацистской Германии, сообщает пресс-служба Народной милиции непризнанной ДНР.
"На всех позициях, которые посещал Верховный главнокомандующий ВСУ, развешены приветственные лозунги и флаги", — сообщили в ДНР.
Как отмечается, один из флагов на занятой украинским силовиками в Марьинке территории попал в объектив камер наблюдения ополченцев на передовой.
"Развешенная тряпка оказалась флагом Вермахта нацистской Германии", — уточнили в пресс-службе.
Ведомство опубликовало на своем сайте видео, на котором показан нацистский флаг.
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Представители ДНР выразили надежду, что совершающий визит в Киев глава МИД Польши Рау Збигнев, как представитель одной из стран, наиболее пострадавших от рук нацистов во время Второй мировой войны, даст оценку подобным действиям украинских военных.
Пресс-служба также отметила, что это не первый подобный случай в зоне конфликта. Как сообщили в ведомстве, украинские силовики "вывешивали аналогичную символику в этом же районе в преддверии празднования Дня Победы в 2019 году". По словам ведомства, командование ВСУ тогда никак не отреагировало на инцидент.
Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти самопровозглашенной республики считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.
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Вооруженный конфликт на востоке УкраиныОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМИД ПольшиВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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