В ДНР заявили о флаге вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:24 09.04.2021 (обновлено: 10:08 09.04.2021)
CC BY 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На одной из позиций украинских силовиков, которую в четверг посещал президент Украины Владимир Зеленский, подняли флаг нацистской Германии, сообщает пресс-служба Народной милиции непризнанной ДНР.
"На всех позициях, которые посещал Верховный главнокомандующий ВСУ, развешены приветственные лозунги и флаги", — сообщили в ДНР.
Как отмечается, один из флагов на занятой украинским силовиками в Марьинке территории попал в объектив камер наблюдения ополченцев на передовой.
"Развешенная тряпка оказалась флагом Вермахта нацистской Германии", — уточнили в пресс-службе.
Ведомство опубликовало на своем сайте видео, на котором показан нацистский флаг.
Представители ДНР выразили надежду, что совершающий визит в Киев глава МИД Польши Рау Збигнев, как представитель одной из стран, наиболее пострадавших от рук нацистов во время Второй мировой войны, даст оценку подобным действиям украинских военных.
Пресс-служба также отметила, что это не первый подобный случай в зоне конфликта. Как сообщили в ведомстве, украинские силовики "вывешивали аналогичную символику в этом же районе в преддверии празднования Дня Победы в 2019 году". По словам ведомства, командование ВСУ тогда никак не отреагировало на инцидент.
Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти самопровозглашенной республики считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.
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