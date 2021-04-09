https://ria.ru/20210409/natsizm-1727458386.html

В ДНР заявили о флаге вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ

В ДНР заявили о флаге вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ

На одной из позиций украинских силовиков, которую в четверг посещал президент Украины Владимир Зеленский, подняли флаг нацистской Германии, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T01:24

2021-04-09T01:24

2021-04-09T10:08

вооруженный конфликт на востоке украины

обсе

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

мид польши

владимир зеленский

украина

в мире

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На посещенных Зеленским позициях ВСУ подняли флаг Вермахта

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На одной из позиций украинских силовиков, которую в четверг посещал президент Украины Владимир Зеленский, подняли флаг нацистской Германии, сообщает пресс-служба Народной милиции непризнанной ДНР.Как отмечается, один из флагов на занятой украинским силовиками в Марьинке территории попал в объектив камер наблюдения ополченцев на передовой.Ведомство опубликовало на своем сайте видео, на котором показан нацистский флаг.Представители ДНР выразили надежду, что совершающий визит в Киев глава МИД Польши Рау Збигнев, как представитель одной из стран, наиболее пострадавших от рук нацистов во время Второй мировой войны, даст оценку подобным действиям украинских военных.Пресс-служба также отметила, что это не первый подобный случай в зоне конфликта. Как сообщили в ведомстве, украинские силовики "вывешивали аналогичную символику в этом же районе в преддверии празднования Дня Победы в 2019 году". По словам ведомства, командование ВСУ тогда никак не отреагировало на инцидент.Президент Украины приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В последнее время ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ усилили обстрелы и применяют артиллерию. Есть и жертвы среди мирного населения: 3 апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровском в ДНР погиб ребенок. Власти самопровозглашенной республики считают, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к полномасштабному наступлению.

https://ria.ru/20210222/ukraina-1598535645.html

https://ria.ru/20201231/shapka-1591735431.html

донецкая народная республика

украина

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вооруженный конфликт на востоке украины, обсе, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мид польши, владимир зеленский, украина, в мире