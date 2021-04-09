В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
11:53 09.04.2021 (обновлено: 12:05 09.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины (Владимира) Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - сказала она на брифинге в пятницу.
Зеленский на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения в четверг прибыл в Донбасс, чтобы посетить передовые позиции и пообщаться с военными. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением в регионе.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.