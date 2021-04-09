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Комоедов призвал взять под прицел группу ВМС США в Черном море
Комоедов призвал взять под прицел группу ВМС США в Черном море
Корабли ВМФ РФ должны не просто сопровождать американские группировки, находящиеся в черноморской акватории, но и следить за ними через прицелы вооружений во... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:52
2021-04-09T16:00
россия
военно-морские силы сша
с-400 «триумф»
су-30
министерство обороны сша
владимир комоедов
сергей рябков
монтре
сша
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Корабли ВМФ РФ должны не просто сопровождать американские группировки, находящиеся в черноморской акватории, но и следить за ними через прицелы вооружений во избежание провокаций с американской стороны, заявил РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом России (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов.Ранее американские СМИ сообщали, что США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. В Пентагоне отказались комментировать данную информацию."Что мы должны делать в этом случае? Надо смотреть, какая будет группировка – её размер тоже ограничен конвенцией Монтрё. Будем их отслеживать, наглости Штатам, конечно, не занимать, поэтому помимо непосредственно слежения за кораблями надо будет начинать уже следить оружием – давать целеуказание корабельным системам поражения, чтобы избежать любых провокаций", - сказал Комоедов.Адмирал подчеркнул, что в последние годы активность ВМС США на Чёрном море заметно увеличилась, при этом они регулярно нарушают конвенцию Монтрё, регулирующую продвижение по черноморским проливам и нахождение в этой акватории, постоянно под теми или иными поводами "зависая" там более 21 суток, разрешенных для нечерноморских государств.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.Группировка ВС России в КрымуПосле воссоединения Крыма с Россией в 2014 численность группировки Черноморского флота РФ на полуострове впервые достигла своего оргштатного значения - 25 тысяч человек. До этого она всегда была примерно на треть меньше.В целях обеспечения безопасности Крыма туда были перебазированы истребители Су-30 и беспилотная авиация, система ПВО С-400, развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Флотская группировка пополнилась шестью дизель-электрическими подлодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя фрегатами проекта 11356.
https://ria.ru/20210409/korabli-1727502749.html
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россия, военно-морские силы сша, с-400 «триумф», су-30, министерство обороны сша, владимир комоедов, сергей рябков, монтре, сша, безопасность

Комоедов призвал взять под прицел группу ВМС США в Черном море

13:52 09.04.2021 (обновлено: 16:00 09.04.2021)
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Корабли ВМФ РФ должны не просто сопровождать американские группировки, находящиеся в черноморской акватории, но и следить за ними через прицелы вооружений во избежание провокаций с американской стороны, заявил РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом России (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов.
Ранее американские СМИ сообщали, что США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. В Пентагоне отказались комментировать данную информацию.
Крейсер ВМС США Monterey - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
"Что мы должны делать в этом случае? Надо смотреть, какая будет группировка – её размер тоже ограничен конвенцией Монтрё. Будем их отслеживать, наглости Штатам, конечно, не занимать, поэтому помимо непосредственно слежения за кораблями надо будет начинать уже следить оружием – давать целеуказание корабельным системам поражения, чтобы избежать любых провокаций", - сказал Комоедов.
Адмирал подчеркнул, что в последние годы активность ВМС США на Чёрном море заметно увеличилась, при этом они регулярно нарушают конвенцию Монтрё, регулирующую продвижение по черноморским проливам и нахождение в этой акватории, постоянно под теми или иными поводами "зависая" там более 21 суток, разрешенных для нечерноморских государств.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.

Группировка ВС России в Крыму

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 численность группировки Черноморского флота РФ на полуострове впервые достигла своего оргштатного значения - 25 тысяч человек. До этого она всегда была примерно на треть меньше.
В целях обеспечения безопасности Крыма туда были перебазированы истребители Су-30 и беспилотная авиация, система ПВО С-400, развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Флотская группировка пополнилась шестью дизель-электрическими подлодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя фрегатами проекта 11356.
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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В России оценили сообщения о кораблях США в Черном море
 
РоссияВоенно-морские силы СШАС-400 «Триумф»Су-30Министерство обороны СШАВладимир КомоедовСергей РябковМонтреСШАБезопасность
 
 
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