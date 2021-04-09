https://ria.ru/20210409/more-1727533621.html

Комоедов призвал взять под прицел группу ВМС США в Черном море

Комоедов призвал взять под прицел группу ВМС США в Черном море

Корабли ВМФ РФ должны не просто сопровождать американские группировки, находящиеся в черноморской акватории, но и следить за ними через прицелы вооружений во... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:52

2021-04-09T13:52

2021-04-09T16:00

россия

военно-морские силы сша

с-400 «триумф»

су-30

министерство обороны сша

владимир комоедов

сергей рябков

монтре

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272398_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_5ae2fdaa0eae9c3959ca36e86b2d1ae0.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Корабли ВМФ РФ должны не просто сопровождать американские группировки, находящиеся в черноморской акватории, но и следить за ними через прицелы вооружений во избежание провокаций с американской стороны, заявил РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом России (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов.Ранее американские СМИ сообщали, что США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. В Пентагоне отказались комментировать данную информацию."Что мы должны делать в этом случае? Надо смотреть, какая будет группировка – её размер тоже ограничен конвенцией Монтрё. Будем их отслеживать, наглости Штатам, конечно, не занимать, поэтому помимо непосредственно слежения за кораблями надо будет начинать уже следить оружием – давать целеуказание корабельным системам поражения, чтобы избежать любых провокаций", - сказал Комоедов.Адмирал подчеркнул, что в последние годы активность ВМС США на Чёрном море заметно увеличилась, при этом они регулярно нарушают конвенцию Монтрё, регулирующую продвижение по черноморским проливам и нахождение в этой акватории, постоянно под теми или иными поводами "зависая" там более 21 суток, разрешенных для нечерноморских государств.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.Группировка ВС России в КрымуПосле воссоединения Крыма с Россией в 2014 численность группировки Черноморского флота РФ на полуострове впервые достигла своего оргштатного значения - 25 тысяч человек. До этого она всегда была примерно на треть меньше.В целях обеспечения безопасности Крыма туда были перебазированы истребители Су-30 и беспилотная авиация, система ПВО С-400, развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Флотская группировка пополнилась шестью дизель-электрическими подлодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя фрегатами проекта 11356.

https://ria.ru/20210409/korabli-1727502749.html

https://ria.ru/20210409/korabli-1727466150.html

россия

монтре

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, военно-морские силы сша, с-400 «триумф», су-30, министерство обороны сша, владимир комоедов, сергей рябков, монтре, сша, безопасность