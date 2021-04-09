Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/mks-1727486852.html
Корабль "Ю. А. Гагарин" стартовал с Байконура к МКС
Корабль "Ю. А. Гагарин" стартовал с Байконура к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") на околоземную орбиту, передает корреспондент РИА Новости с космодрома... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T10:44
2021-04-09T12:26
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
союз
роскосмос
юрий гагарин (космонавт)
байконур (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727498442_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b42b2f025368d52514a3faf6fde0dd8a.jpg
БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") на околоземную орбиту, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.Пуск провели в преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина с 31-й площадки Байконура. Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.Именной корабль везет на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере.В 14:07 (мск), то есть через три часа и 25 минут после старта, "Ю. А. Гагарин" прибудет к МКС.Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути."Гагарин"В связи с предстоящим праздником на обшивку корабля нанесена надпись "Ю.А. Гагарин". Она станет видна после выхода корабля в космос. Пока же корабль для защиты во время полета в атмосфере скрыт головным обтекателем ракеты, который украшен портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021".Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".ЭкипажЭкипаж везет на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологией. Также они взяли с собой новый течеискатель для продолжения поисков трещины в российском сегменте МКС.Индикатором невесомости, который укажет о выходе корабля на орбиту, как рассказали ранее космонавты, стала игрушка котенка по имени Гав.Ожидается, что Новицкий возвратится на Землю через 191 день - 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год - предварительно до 28 марта 2022 года. Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре 2021 года съемок на станции анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Дуброву – пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию многофункционального лабораторного модуля "Наука". Запуск модуля намечен на 15 июля.
https://ria.ru/20210405/mks-1604291391.html
https://ria.ru/20210408/dush-1727375278.html
земля
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Запуск космического корабля "Ю. А. Гагарин" с космодрома "Байконур"
Отправка нового экипажа на МКС. Космический корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя космонавтами запущен с "Байконура".
2021-04-09T10:44
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727498442_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8b7f1eced58e57d13d550d6613e4fd97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), байконур (город)

Корабль "Ю. А. Гагарин" стартовал с Байконура к МКС

10:44 09.04.2021 (обновлено: 12:26 09.04.2021)
 
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР (Казахстан), 9 апр — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") на околоземную орбиту, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.
"Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя", — объявил диктор на смотровой площадке.
Пуск провели в преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина с 31-й площадки Байконура. Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.
Именной корабль везет на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере.
В 14:07 (мск), то есть через три часа и 25 минут после старта, "Ю. А. Гагарин" прибудет к МКС.
Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 14:36
МКС будет эксплуатироваться до 2030 года

"Гагарин"

В связи с предстоящим праздником на обшивку корабля нанесена надпись "Ю.А. Гагарин". Она станет видна после выхода корабля в космос. Пока же корабль для защиты во время полета в атмосфере скрыт головным обтекателем ракеты, который украшен портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021".
Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 14:32
Космонавт рассказал о жизни на МКС без душа

Экипаж

Экипаж везет на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологией. Также они взяли с собой новый течеискатель для продолжения поисков трещины в российском сегменте МКС.
Индикатором невесомости, который укажет о выходе корабля на орбиту, как рассказали ранее космонавты, стала игрушка котенка по имени Гав.
Ожидается, что Новицкий возвратится на Землю через 191 день - 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год - предварительно до 28 марта 2022 года. Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре 2021 года съемок на станции анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".
За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Дуброву – пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию многофункционального лабораторного модуля "Наука". Запуск модуля намечен на 15 июля.
 
Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосЮрий Гагарин (космонавт)Байконур (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
12:39СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
12:28Американская делегация посетила Донбасс
12:28США сочиняют небылицы про условия содержание Навального, заявили в МИД
12:27В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
12:23Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
12:22Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
12:20Кличко призвал ограничить передвижение между украинскими регионами
12:18В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
12:10В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
12:08Bloomberg узнал о планах Байдена сократить военный бюджет
12:06Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
12:00В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
11:58Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:56Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
11:56Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
11:56В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
11:53В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
11:51В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"
11:50Лукашенко призвал встроить различные соцгруппы в конструктивный диалог
Лента новостейМолния