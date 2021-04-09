https://ria.ru/20210409/mishustin-1727548388.html
Мишустин заявил, что российские вакцины доказали свою эффективность
Мишустин заявил, что российские вакцины доказали свою эффективность
Каждая из российских вакцин от коронавируса доказала свою эффективность, все отечественные вакцины являются доступными, стоимость комплекта для двукратной... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T14:43
2021-04-09T14:43
2021-04-09T14:52
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михаил мишустин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Каждая из российских вакцин от коронавируса доказала свою эффективность, все отечественные вакцины являются доступными, стоимость комплекта для двукратной вакцинации не превышает 860 рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."У нас уже есть три зарегистрированные вакцины, две из них выпускаются в промышленных масштабах и поставляются в регионы. Еще одна готовится к вводу в гражданский оборот. И на сегодняшний день ситуация масштабируется. Введено в оборот достаточно большое количество вакцин. И каждая из них доказала свою эффективность", - сказал он на совещании о производстве и обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.Он отметил, что каждая российская вакцина помогает сохранить здоровье, защитить от тяжелых последствий заболевания."И что очень важно, при этом они доступны. Цены на них, как вы знаете, перерегистрированы и теперь не превышают 860 рублей за комплект для двукратной вакцинации", - отметил премьер.
https://ria.ru/20210409/vaktsiny-1727521054.html
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