https://ria.ru/20210409/minsk-1727517753.html

МИД раскритиковал идею перенести переговоры по Донбассу из Минска

МИД раскритиковал идею перенести переговоры по Донбассу из Минска

Возможность переноса заседаний контактной группы по Донбассу из Минска в другую страну является "гипотетической глупостью", заявила официальный представитель... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:57

2021-04-09T12:57

2021-04-09T21:37

россия

алексей резников

мария захарова

донбасс

леонид кравчук

минск

белоруссия

украина

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Возможность переноса заседаний контактной группы по Донбассу из Минска в другую страну является "гипотетической глупостью", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что Белоруссия не поднимала вопроса о возможном переносе заседаний из Минска."Зачем все это заявляется? Ответ очевиден. Дело тут не в утрате доверия к Белоруссии, которая находится якобы под влиянием России, эту версию нам пытались "продать". Дело в целенаправленной линии Киева на срыв выполнения взятых на себя в рамках минского комплекса мер обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском", - добавила официальный представитель МИД РФ.Как подчеркнула Захарова, вопрос о переносе заседаний контактной группы из Минска в другой город предметно не обсуждается.Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".Ранее глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/donbass-1727504708.html

россия

донбасс

минск

белоруссия

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россия, алексей резников, мария захарова, донбасс, леонид кравчук, минск, белоруссия, украина, в мире