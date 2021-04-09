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МИД раскритиковал идею перенести переговоры по Донбассу из Минска
МИД раскритиковал идею перенести переговоры по Донбассу из Минска
Возможность переноса заседаний контактной группы по Донбассу из Минска в другую страну является "гипотетической глупостью", заявила официальный представитель... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:57
2021-04-09T21:37
россия
алексей резников
мария захарова
донбасс
леонид кравчук
минск
белоруссия
украина
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Возможность переноса заседаний контактной группы по Донбассу из Минска в другую страну является "гипотетической глупостью", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что Белоруссия не поднимала вопроса о возможном переносе заседаний из Минска."Зачем все это заявляется? Ответ очевиден. Дело тут не в утрате доверия к Белоруссии, которая находится якобы под влиянием России, эту версию нам пытались "продать". Дело в целенаправленной линии Киева на срыв выполнения взятых на себя в рамках минского комплекса мер обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском", - добавила официальный представитель МИД РФ.Как подчеркнула Захарова, вопрос о переносе заседаний контактной группы из Минска в другой город предметно не обсуждается.Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".Ранее глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
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россия, алексей резников, мария захарова, донбасс, леонид кравчук, минск, белоруссия, украина, в мире

МИД раскритиковал идею перенести переговоры по Донбассу из Минска

12:57 09.04.2021 (обновлено: 21:37 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Возможность переноса заседаний контактной группы по Донбассу из Минска в другую страну является "гипотетической глупостью", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что Белоруссия не поднимала вопроса о возможном переносе заседаний из Минска.
"Зачем все это заявляется? Ответ очевиден. Дело тут не в утрате доверия к Белоруссии, которая находится якобы под влиянием России, эту версию нам пытались "продать". Дело в целенаправленной линии Киева на срыв выполнения взятых на себя в рамках минского комплекса мер обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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Вчера, 12:05
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Как подчеркнула Захарова, вопрос о переносе заседаний контактной группы из Минска в другой город предметно не обсуждается.
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".
Ранее глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
РоссияАлексей РезниковМария ЗахароваДонбассЛеонид КравчукМинскБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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