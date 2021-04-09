https://ria.ru/20210409/metro-1727527762.html

На "синей" ветке московского метро восстановили движение после сбоя

На "синей" ветке московского метро восстановили движение после сбоя

Сбой движения произошел на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро после падения пассажира на пути, движение вводится в график, сообщается в... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:32

2021-04-09T13:32

2021-04-09T16:11

метро

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152334/70/1523347097_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_af38426adf6ae14db16f7182da383311.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сбой движения произошел на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро после падения пассажира на пути, движение вводится в график, сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно"."На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Молодежной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.В дептрансе уточнили, что движение поездов вводится в график.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, падение мужчины на рельсы произошло на станции "Парк Победы". "Пострадавшего извлекли на платформу живым, характер и степень травм уточняются", - сказал он.Позднее в сообщении Дептранса уточнили, что движение поездов на Арбатско-Покровской ветке метро Москвы введено в график.

https://ria.ru/20210408/elektrichka-1727409578.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

метро, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия