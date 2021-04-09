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На "синей" ветке московского метро восстановили движение после сбоя
На "синей" ветке московского метро восстановили движение после сбоя
Сбой движения произошел на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро после падения пассажира на пути, движение вводится в график, сообщается в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:32
2021-04-09T13:32
2021-04-09T16:11
метро
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сбой движения произошел на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро после падения пассажира на пути, движение вводится в график, сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно"."На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Молодежной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.В дептрансе уточнили, что движение поездов вводится в график.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, падение мужчины на рельсы произошло на станции "Парк Победы". "Пострадавшего извлекли на платформу живым, характер и степень травм уточняются", - сказал он.Позднее в сообщении Дептранса уточнили, что движение поездов на Арбатско-Покровской ветке метро Москвы введено в график.
https://ria.ru/20210408/elektrichka-1727409578.html
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метро, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Сбой движения произошел на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро после падения пассажира на пути, движение вводится в график, сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно
".
"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Молодежной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
В дептрансе уточнили, что движение поездов вводится в график.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, падение мужчины на рельсы произошло на станции "Парк Победы". "Пострадавшего извлекли на платформу живым, характер и степень травм уточняются", - сказал он.
Позднее в сообщении Дептранса уточнили, что движение поездов на Арбатско-Покровской ветке метро Москвы введено в график.