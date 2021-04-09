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На "синей" ветке московского метро восстановили движение после сбоя
На "синей" ветке московского метро восстановили движение после сбоя
Сбой движения произошел на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро после падения пассажира на пути, движение вводится в график, сообщается в... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:32
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метро
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сбой движения произошел на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро после падения пассажира на пути, движение вводится в график, сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно"."На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Молодежной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.В дептрансе уточнили, что движение поездов вводится в график.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, падение мужчины на рельсы произошло на станции "Парк Победы". "Пострадавшего извлекли на платформу живым, характер и степень травм уточняются", - сказал он.Позднее в сообщении Дептранса уточнили, что движение поездов на Арбатско-Покровской ветке метро Москвы введено в график.
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метро, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

На "синей" ветке московского метро восстановили движение после сбоя

13:32 09.04.2021 (обновлено: 16:11 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтанция московского метро "Киевская"
Станция московского метро Киевская - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сбой движения произошел на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро после падения пассажира на пути, движение вводится в график, сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно".
"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Молодежной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
В дептрансе уточнили, что движение поездов вводится в график.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, падение мужчины на рельсы произошло на станции "Парк Победы". "Пострадавшего извлекли на платформу живым, характер и степень травм уточняются", - сказал он.
Позднее в сообщении Дептранса уточнили, что движение поездов на Арбатско-Покровской ветке метро Москвы введено в график.
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