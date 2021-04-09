Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/menyaylo-1727568276.html
Биография Сергея Меняйло
Биография Сергея Меняйло
Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания). РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T15:52
2021-04-09T15:52
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727569171_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_c645173fa7d4f26b4752d5a7fff348ab.jpg
Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания).В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова по специальности "инженер-штурман", в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Н.Г. Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика.С 1991 года – командир морского тральщика "Контр-адмирал Власов".В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии.В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района.С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом. В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала. 14 апреля 2014 года указом президента РФ Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя.С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя.28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.26 июня 2018 года был переназначен на этот пост. 9 апреля 2021 года президент России Владимир Путин предложил Сергею Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, тот согласился. Меняйло – ветеран боевых действий, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом "За военные заслуги", медалью "За боевые заслуги".Сергей Меняйло женат, у него есть два сына.Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 10,8 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727569171_164:0:2483:1739_1920x0_80_0_0_e8dbcd0aa827bbe90aad17a0d53fc896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей меняйло, республика северная осетия - алания, справки

Биография Сергея Меняйло

15:52 09.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания).
В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова по специальности "инженер-штурман", в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Н.Г. Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика.
С 1991 года – командир морского тральщика "Контр-адмирал Власов".
В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии.
В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района.
С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом.
В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала.
14 апреля 2014 года указом президента РФ Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя.
С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя.
28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.
26 июня 2018 года был переназначен на этот пост.
9 апреля 2021 года президент России Владимир Путин предложил Сергею Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, тот согласился.
Меняйло – ветеран боевых действий, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом "За военные заслуги", медалью "За боевые заслуги".
Сергей Меняйло женат, у него есть два сына.
Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 10,8 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Сергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - АланияСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Назван лучший способ поедания яиц
04:09Россиянам рассказали, на каких шинах нельзя ездить
04:01В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал в шахту лифта и сломал ребра
03:25В Белфасте произошли две стычки с полицией
03:20Bloomberg: Блинкен вернется в Брюссель для новых встреч НАТО
03:09Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
03:07Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии
03:04Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
02:49Политолог сравнил Зеленского с Нероном
02:38В МЧС рассказали, как далеко от дачного дома нужно жарить шашлык
02:32Депортацию россиянки Тэрады из США отложили
02:30Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
02:11Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
01:54Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов
01:18Названы девять симптомов рака легких
01:14В Подмосковье загорелся мебельный склад
00:56Пентагон прокомментировал проход американского эсминца близ Индии
00:52Пушков заявил о поднятии ставок Украиной в Донбассе
00:48Байден назвал покойного принца Филиппа "чертовски классным парнем"
00:43США прокомментировали требование Ирана о снятии санкций
Лента новостейМолния