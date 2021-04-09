https://ria.ru/20210409/melnichenko-1727617123.html

Врио губернатора Пензенской области посетил "атомный" город

Врио губернатора Пензенской области посетил "атомный" город

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу свою первую поездку по региону совершил в ЗАТО Заречный, где посетил площадки территории... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T19:08

2021-04-09T19:08

2021-04-09T19:08

пензенская область

россия

олег мельниченко

атоммаш

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

пензенская область

общество

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ПЕНЗА, 9 апр - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу свою первую поездку по региону совершил в ЗАТО Заречный, где посетил площадки территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и социально-значимые объекты этого городского округа, сообщили в пресс-службе областного правительства.Президент РФ Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия отрешил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей, а 26 марта назначил сенатора Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона. Врио губернатора сформировал временный состав правительства региона, посты в котором сохранили 16 членов кабинета министров."Первой территорией, которую посетил в рамках рабочей поездки врио губернатора, стал Заречный. Олег Мельниченко встретился с ветеранами Заречного, которые затронули актуальные для них темы, поделились своим видением ситуации, высказали ряд предложений. Также врио губернатора посетил ряд социально значимых объектов. В частности, он осмотрел плавательный бассейн "Заречный", пообщался с тренерским составом, уточнил, какая требуется помощь. Также Олег Мельниченко посетил перинатальный центр ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России", - сказали в пресс-службе.В правительстве отметили, что до этого в пятницу Мельниченко вместе с директором департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации "Росатом" Андреем Полосиным посетили промышленные площадки ТОСЭР "Заречный", где в настоящее время уже работают пять резидентов, которые планируют вложить в свои проекты в общей сложности более 1 миллиарда рублей и создать около 500 новых рабочих мест."Один из резидентов ТОСЭР - компания "Атоммаш" открыла новое производство, выпускает запасные части для электровозов. Это только первый этап инвестиционного проекта, планируется его развитие… Кроме этого, на площадке ТОСЭР будут запущены производства по изготовлению электродов и пластиковых изделий, а также в тренде борьбы с пандемией – выпуск дезинфицирующих рамок. Еще одним резидентом - "Стандартстрой" - реализуется инвестиционный проект по строительству завода, где будет открыто производство строительных материалов", - говорится в сообщении.Уточняется, что Мельниченко и Полосин заявили о необходимости дальнейшей поддержки ТОСЭР."Надо экономику города диверсифицировать, отсюда главная задача - чтобы открывались производства, которые не были бы нацелены исключительно на гособоронзаказ. И чтобы такие предприятия привлекали трудовые ресурсы, предоставляли рабочие места людям, которые живут в Заречном", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.

https://ria.ru/20210329/melnichenko-1603271321.html

https://ria.ru/20210326/melnichenko-1603057473.html

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россия, олег мельниченко, атоммаш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, пензенская область, общество